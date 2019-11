Nevirapina: Cos'è e Perché si Assume

Generalità La nevirapina è un principio attivo antiretrovirale inibitore della trascrittasi inversa non-nucleosidico utilizzato nel trattamento delle infezioni da HIV. Shutterstock Nevirapina - Struttura Chimica La nevirapina viene somministrata per via orale, difatti, i medicinali che la contengono sono formulati in forma di compresse (anche a rilascio prolungato) o sospensione orale. Si tratta di medicinali ospedalieri (fascia H) esitabili in farmacia, ma solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile limitativa o RNRL (farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Esempi di Medicinali contenenti Nevirapina Nevirapina Accord®

Nevirapina Aurobindo®

Nevirapina Mylan®

Nevirapina Sandoz®

Nevirapina Teva®

Viramune®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Nevirapina: quando può essere usata? La nevirapina è un antiretrovirale indicato nel trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV-1). Il principio attivo può essere utilizzato, agli opportuni dosaggi, sia negli adulti che in bambini e adolescenti. Normalmente, la nevirapina viene assunta in concomitanza ad altri farmaci antiretrovirali.

Come Agisce Come Funziona la Nevirapina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La nevirapina è un inibitore non nucleosidico della trascrittasi inversa (NNRTI) del virus HIV-1. La trascrittasi inversa è un enzima fondamentale per la sintesi di DNA a partire da RNA virale. Questo processo è molto importante per la sopravvivenza dei retrovirus quale è l'HIV. Attraverso l'inibizione di tale enzima, pertanto, la nevirapina è in grado di esercitare una certa azione antivirale nei confronti del virus dell'immunodeficienza umana, senza tuttavia riuscire a debellarlo in maniera definitiva dall'organismo.

Dosaggio e Modo d'uso In quale Dosaggio si usa la Nevirapina? La nevirapina è disponibile in forma di compresse, compresse a rilascio prolungato e sospensione orale (quest'ultima, indicata soprattutto nei bambini piccoli o per i pazienti con difficoltà di deglutizione). Le compresse devono essere deglutite intere e non devono essere masticate, frantumate o rotte. La nevirapina deve essere assunta solo se prescritta dal medico e solo seguendo le indicazioni di quest'ultimo. Inoltre, dal momento che la nevirapina deve sempre essere assunta in associazione ad altri medicinali, è necessario rispettare le indicazioni fornite dal medico anche in merito all'assunzione di questi altri farmaci. Adulti La dose abitualmente somministrata è di 200 mg di principio attivo al dì per i primi 14 giorni (fase di induzione). Dopo 14 giorni la dose abituale è di 200 mg di nevirapina due volte al giorno. La fase iniziale di 14 giorni ha dimostrato di ridurre l'incidenza di reazioni cutanee. Bambini La dose per i bambini è di 4 mg/kg di peso corporeo o 150 mg/m² di superficie corporea una volta al giorno per i primi 14 giorni di trattamento (fase di induzione). Dopodiché, si passerà a due somministrazioni al giorno, il medico calcolerà la dose corretta in base al peso o alla superficie corporea del bambino. Nota bene Per il modo d'uso corretto dei medicinali a base di nevirapina e per la corretta preparazione della dose di sospensione orale da somministrare, si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale prescritto dal medico e si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni da esso fornite. Dimenticanza di una dose di Nevirapina È importante non dimenticare mai di assumere la nevirapina. Qualora ciò dovesse accadere, se ci si accorge entro 8 ore della dimenticanza della dose, prendere la dose saltata il più presto possibile. Se sono trascorse più di 8 ore, prendere soltanto la dose successiva all'ora prevista. In qualsiasi caso, può essere utile contattare il medico. Interruzione del trattamento con Nevirapina Assumendo tutte le dosi di nevirapina nei tempi appropriati aumenta notevolmente l'efficacia dei medicinali antiretrovirali e diminuisce le possibilità che l'infezione da HIV diventi resistente ai medicinali che si stanno assumendo. Il trattamento deve essere continuato a meno che non sia il medico a deciderne l'interruzione. Per qualsiasi dubbio, è ben rivolgersi a quest'ultimo.

Gravidanza e Allattamento La Nevirapina può essere usata in Gravidanza e durante l'Allattamento? Se si è in gravidanza o si sta allattando al seno è necessario informarne il medico prima di assumere la nevirapina. Se si è in trattamento con il principio attivo è necessario interrompere l'allattamento. Ad ogni modo, si raccomanda di non allattare al seno in caso di infezione da HIV, poiché è possibile che il bambino contragga l'infezione attraverso il latte materno.