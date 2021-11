Neostigmina: Cos'è, A Cosa Serve, Meccanismo d'Azione

Generalità Che cos'è la Neostigmina e Caratteristiche generali Shutterstock Neostigmina - Struttura Chimica La neostigmina è un principio attivo appartenente alla classe dei farmaci parasimpaticomimetici, altrimenti noti come farmaci colinergici (ossia, che imitano l'azione dell'acetilcolina endogena). Ad oggi (luglio 2021), nel nostro Paese la neostigmina è disponibile in forma di soluzione iniettabile in un'unica specialità medicinale avente nome commerciale Intrastigmina®. Per essere dispensato, questo medicinale necessita di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificato come farmaco di fascia A, il suo costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Quando si Usa? A cosa serve la Neostigmina e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'impiego della neostigmina è indicato nel trattamento: Della distensione addominale;

Del meteorismo e dell'atonia intestinale post-operatori;

Della ritenzione urinaria.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Neostigmina Prima di iniziare ad assumere la neostigmina è necessario informare il medico se: Si è recentemente sofferto di infarto;

Si soffre di epilessia;

Si ha l'asma bronchiale;

Si soffre di bradicardia;

Si soffre di eccessiva attività del nervo vago (vagotonia);

Si soffre di ipertiroidismo;

Si soffre di aritmie cardiache;

Si soffre di ulcera peptica. Nota bene La neostigmina va utilizzata in bambini e neonati solo in caso di effettiva necessità e solo sotto il diretto controllo del medico.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra la Neostigmina e Altri Farmaci La neostigmina non deve essere utilizzata con i farmaci di seguito elencati, pertanto, se si sta assumendo qualcuno di questi prodotti, è necessario informarne il medico: Miorilassanti depolarizzanti ad azione periferica (come il suxametonio);

Miorilassanti non depolarizzanti ad azione periferica (come ad esempio il mivacurio);

Alcuni anestetici generali e locali;

Farmaci antiaritmici;

Antimuscarinici;

Antistaminici;

Antibiotici amminoglicosidici;

Farmaci antimalarici;

Clindamicina;

Polimixine (si tratta di farmaci antibatterici);

Farmaci corticosteroidi;

Litio come farmaco;

Farmaci beta-bloccanti, come ad esempio propranololo e atenololo;

Farmaci calcio-antagonisti, come verapamil e diltiazem;

Digossina. In qualsiasi caso, prima di iniziare il trattamento con medicinali contenenti neostigmina è opportuno informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si potrebbero assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Come Agisce Come Funziona la Neostigmina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? La neostigmina espleta la sua azione terapeutica andando ad inibire in maniera reversibile l'acetilcolinesterasi, l'enzima deputato alla degradazione dell'acetilcolina. Così facendo, pertanto, la neostigmina è in grado di aumentare le concentrazioni di acetilcolina a livello sinaptico (in quanto ne riduce la degradazione ostacolando l'azione degli enzimi che ne sono responsabili), con conseguente aumento della trasmissione colinergica sia a livello centrale che a livello periferico. In aggiunta, la neostigmina è capace di esercitare un effetto colino-mimetico diretto sul muscolo scheletrico.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Neostigmina e in Quali Dosi? La neostigmina è disponibile in forma di soluzione iniettabile. Per il corretto modo d'uso del farmaco e per la posologia si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dal medico e le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale.

Gravidanza e Allattamento La Neostigmina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono informare il medico della loro condizione prima di iniziare un trattamento a base di neostigmina. Ad ogni modo, l'impiego del principio attivo nelle donne in gravidanza dovrebbe avvenire solo nei casi di effettiva necessità e solo sotto il diretto controllo del medico.