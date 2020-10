Nebivololo: A Cosa Serve, Come si Assume, Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è il Nebivololo e Caratteristiche generali Il nebivololo è un principio attivo appartenente al gruppo dei cosiddetti farmaci beta-bloccanti (o β-bloccanti). Shutterstock Nebivololo - Struttura Chimica Somministrato per via orale, il nebivololo viene spesso impiegato per il trattamento dell'ipertensione. Il principio attivo è disponibile in numerosi medicinali, sia da solo che in associazione ad idroclorotiazide (un diuretico tiazidico anch'esso impiegato per trattare l'eccessiva pressione sanguigna, ma anche per risolvere edemi di natura cardiaca, renale od epatica). Per essere dispensati, i medicinali che contengono nebivololo necessiterebbero di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un piccolo ticket). Esempi di Medicinali contenenti Nebivololo Aloneb® (in associazione a idroclorotiazide)

Lobidiur® (in associazione a idroclorotiazide)

Lobivon®

Nebilox®

Nebiscon®

Nebivololo Aurobindo®

Nebivololo Sandoz®

Nebivololo Teva®

Nivolon®

Nobistar®

Nobizide® (in associazione a idroclorotiazide)

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Nebivololo: per cosa si usa? L'utilizzo del nebivololo è indicato per il trattamento: Dell' ipertensione essenziale ;

; Dell'insufficienza cardiaca cronica - di grado da lieve a moderato - in pazienti dai 70 anni di età e in aggiunta alla terapia standard (ad esempio, con diuretici, ACE-inibitori, digossina, antagonisti dell'angiotensina II).

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere il Nebivololo Prima di iniziare il trattamento con nebivololo è necessario informare il medico se: Si ha il battito cardiaco anormalmente lento (inferiore ai 50-55 battiti al minuto a riposo e/o sintomi come capogiri, debolezza e andatura incerta);

Si soffre di patologie cardiache quali, ad esempio, angina di Prinzmetal, blocco cardiaco di primo grado, scompenso cardiaco cronico non trattato, patologia cardiaca ischemica, ecc.;

Si hanno problemi alla circolazione di braccia e gambe;

Si soffre di problemi respiratori o patologie croniche ostruttive;

Si è affetti da diabete (il nebivololo potrebbe mascherare i sintomi indotti dall'abbassamento degli zuccheri nel sangue);

La ghiandola tiroide è iperattiva;

Si soffre di allergie;

Si è affetti da psoriasi o si è sofferto in passato di psoriasi;

Ci si deve sottoporre ad un intervento chirurgico (informare l'anestesista dell'eventuale terapia in atto con nebivololo). Il medico va informato anche qualora qualcuno dei suddetti sintomi o disturbi dovesse insorgere durante il trattamento con il principio attivo. Si segnala, inoltre, che il nebivololo può causare lacrimazione. Nota Bene L'uso del nebivololo NON è raccomandato in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età.

in bambini e adolescenti con meno di 18 anni di età. Per chi svolge attività sportiva, l'uso del farmaco senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping.

e può determinare comunque positività ai test antidoping. Il nebivololo potrebbe causare effetti indesiderati in grado di alterare le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari (ad esempio, stanchezza, vertigini, ecc.); pertanto, si raccomanda di usare cautela e di evitare le suddette attività qualora simili effetti dovessero manifestarsi.

Come Agisce Come Funziona il Nebivololo e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il nebivololo, in realtà, non è un unico principio attivo ma una miscela racemica di due enantiomeri: d-nebivololo e l-nebivololo (rispettivamente, SRRR-nebivololo e RSSS-nebivololo). Esso, come abbiamo detto è un beta-bloccante, più precisamente, un antagonista selettivo e competitivo dei recettori beta-adrenergici (effetto principalmente attribuito all'enantiomero d), ma non solo. Il nebivololo, infatti, è anche dotato di lievi proprietà vasodilatatorie dovute alla sua capacità di interagire con la via L-arginina/ossido nitrico. Grazie ai suddetti meccanismi d'azione, il nebivololo - somministrato in dose singola e ripetuta - è in grado di ridurre la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa, a riposo e durante esercizio, sia in soggetti normotesi che in pazienti ipertesi.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Nebivololo assumere Il nebivololo è disponibile in forma di compresse per uso orale contenenti 5 mg di principio attivo. Può essere assunto, prima, durante o dopo i pasti, così come può essere assunto anche indipendentemente dai pasti. Le compresse vanno deglutite intere con un po' d'acqua. La posologia di nebivololo verrà stabilita dal medico; ad ogni modo, di seguito riportiamo alcune indicazioni in merito (a scopo puramente illustrativo). Per maggiori informazioni, tuttavia, consultare il medico e leggere il foglietto illustrativo del medicinale a base di nebivololo da esso prescritto. Trattamento dell'Ipertensione La dose abituale è di 1 compressa al giorno, da assumersi preferibilmente sempre alla stessa ora. Nei pazienti anziani e nei pazienti affetti da disturbi renali, la terapia inizia normalmente con ½ (mezza) compressa al giorno. L'effetto terapeutico sulla pressione sanguigna diventa evidente dopo 1-2 settimane di trattamento. In alcuni casi, tuttavia, l'effetto ottimale viene raggiunto solo dopo 4 settimane. Trattamento dell'Insufficienza Cardiaca Cronica Il trattamento deve essere strettamente supervisionato da un medico esperto. Le compresse devono essere assunte ogni giorno, preferibilmente, alla stessa ora. Solitamente, si inizia con la dose di ¼ (un quarto) di compressa al giorno. Dopo 1-2 settimane, il dosaggio può essere aumentato a ½ (mezza) compressa al giorno, poi a 1 compressa al giorno e successivamente a 2 compresse al giorno fino al raggiungimento della dose opportuna richiesta per ciascun paziente. Pertanto, è molto importante seguire con scrupolosa attenzione le indicazioni che verranno man mano fornite dal medico. La dose massima raccomandata è di 2 compresse (10 mg) al giorno. Il paziente dovrà essere monitorato da un medico esperto per le 2 ore successive l'inizio del trattamento e ad ogni aumento della dose del farmaco. Se necessario, il medico può ridurre la dose somministrata. I pazienti con gravi problemi ai reni non devono assumere il nebivololo. Nota: qualora si debba assumere ¼ o ½ compressa, per spezzarla correttamente, far riferimento alle istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale contenente nebivololo che si deve assumere. Dimenticanza di una dose di Nebivololo Se ci si rende conto della dimenticanza entro poco tempo, assumere subito la compressa, il quarto di compressa o la mezza compressa dimenticati. Se ci si rende conto di essersi dimenticati di assumere una dose di nebivololo diverse ore dopo l'ora abituale e quando manca poco all'assunzione della nuova dose, saltare quella dimenticata e prendere la dose successiva all'ora programmata. NON prendere una dose doppia per compensare la dimenticanza. In caso di dubbi, consultare il medico. Interruzione del Trattamento con Nebivololo Prima di interrompere il trattamento con il nebivololo è necessario consultare il medico. Il trattamento comunque non deve essere interrotto bruscamente poiché ciò può far peggiorare l'insufficienza cardiaca. Quando si assume il nebivololo per il trattamento di questo disturbo il medico ridurrà gradualmente la dose somministrata. In caso di dubbi, contattare il medico.

Gravidanza e Allattamento Il Nebivololo può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? Il nebivololo non deve essere assunto dalle donne in gravidanza o dalle madri che allattano al seno. Se dovesse essere necessario iniziare una terapia con il principio attivo in questione, questa categoria di pazienti deve necessariamente informare il medico della propria condizione, di gestazione o di allattamento.