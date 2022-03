Generalità Il nasturzio - nome scientifico Tropaeolum majus L. - è una pianta appartenente alla famiglia delle Tropaeolaceae. Originario del Perù, il nasturzio è oggigiorno coltivato ovunque, sia come pianta ornamentale (i suoi fiori sono molto apprezzati in questo senso) che come pianta per uso culinario, ma non solo. Il nasturzio, infatti, trova impiego anche in campo erboristico per via delle proprietà che gli vengono attribuite. NOTA BENE Il nasturzio NON deve essere confuso con il nasturzio officinale o crescione d'acqua , una pianta diversa appartenente alla famiglia delle Brassicaceae. Per informazioni su quest'ultimo tipo di pianta, si rimanda alla lettura dell'articolo dedicato, disponibile cliccando qui.

Che cos'è il Nasturzio? Il nasturzio - anche conosciuto con il nome comune di crescione indiano - è, come accennato, una pianta appartenente alla famiglia delle Tropaeolaceae. Più precisamente, si tratta di una pianta annuale, talvolta perenne, spesso strisciante o rampicante. In realtà, esistono numerose varietà di nasturzio, fra cui quella probabilmente più conosciuta è nota con il nome comune di "cappuccina". In Europa, il nasturzio è generalmente coltivato annualmente, poiché teme abbastanza il gelo, ma in alcune zone può crescere anche spontaneamente. Shutterstock Cenni di Botanica Il nasturzio è una pianta che può essere annuale o perenne (a seconda del luogo in cui cresce), strisciante o rampicante, e può raggiungere una lunghezza variabile dai 0,3 fino ai 5 metri. Le dimensioni possono variare anche di molto in funzione della tipologia di pianta e dell'ibridazione da cui proviene. La radice principale è sottile. Il fusto è tondo, carnoso, ramificato e glabro, come del resto tutta la pianta. Le foglie sono alternate, lungamente picciolate e presentano una forma arrotondata ma con margini irregolari. I fiori sono campanulati e speronati, possono essere di colore rosso, giallo o arancio, con o senza striature rossastre. Curiosità Le foglie del nasturzio sono idrorepellenti: l'acqua che vi cade sopra, infatti, forma delle gocce sulla superficie invece di essere assorbita, dando quel particolare effetto che da alcuni viene chiamato "effetto loto" (in quanto riscontrabile anche sulle foglie del fiore di loto).

Usi Ornamentali Il nasturzio, come già detto, è molto apprezzato per i suoi fiori e i suoi colori, per questo motivo viene spesso utilizzato e coltivato in giardini e balconi per scopi ornamentali. Nell'ambito del giardinaggio, il nasturzio viene considerato come un repellente per gli afidi, per questo motivo lo si pianta nei giardini quando si vuole preservare le altre piante presenti dagli attacchi di questi insetti. I fiori del nasturzio, inoltre, attirano le api, il cui lavoro, si sa, è essenziale per l'impollinazione e per l'equilibrio ecologico.

Usi in Cucina Come si Mangia il Nasturzio? Il nasturzio trova impiego anche in ambito culinario in quanto sia i fiori che le foglie e i semi sono commestibili. Solitamente, le foglie vengono consumate in insalata e hanno un sapore simile a quello del crescione. Allo stesso tempo, le foglie possono venire utilizzate anche per insaporire i piatti o per costituire il ripieno di paste o arrosti. I fiori possono essere anch'essi consumati in insalata insieme alle foglie, oppure saltati in padella, o ancora, possono essere utilizzati come ornamenti nei piatti. Il frutto del nasturzio, invece, può essere impiegato come surrogato del cappero. Shutterstock