Sara Compagni Body Coach

Laureata in scienze motorie e diplomata in massoterapia si specializza in posturologia, tecniche posturometriche e terapia manuale. Nel 2018 apre la pagina IG Postura da Paura nella quale si impegna a raccontare che la postura non riguarda banalmente i movimenti che compiamo ogni giorno, ma rispecchia lo stato di salute psico-fisica globale spiegando il movimento come possibilità alla portata di tutti. Da qui la sua frase cardine "non esistono movimenti sbagliati, esiste solo un corpo non ancora pronto ad eseguire quei gesti".