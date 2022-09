"Mantenersi giovani e in forma si può!" - 1 Ottobre 12h30 - Spazio Indoor Dazio 1

In occasione di Mypersonaltrainer Days, primo evento in assoluto di Mypersonaltrainer dedicato al benessere, avremo il piacere di ospitare e intervistare Jill Cooper, conduttrice televisiva e personal trainer.

Nell'incontro parleremo con la regina del fitness di come mantenersi in forma ad ogni età. Scopriremo insieme i piccoli segreti per vivere meglio.

Dove e quando?

Il talk si terrà durante la prima giornata dell'evento Mypersonaltrainer Days, il 1 ottobre alle ore 12h30, nell'area indoor del Dazio Doganale 1.

Come prenotarsi?

Puoi prenotarti al talk "Mantenersi giovani e in forma si può!" con Jill Cooper, cliccando qui ->>