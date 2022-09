MYPTDays: Talk con Anna Seddone. "Consapevolezza e allenamento del respiro"

"Consapevolezza e allenamento del respiro" - 1 Ottobre 17h00 - Spazio Indoor Dazio 1

In occasione di Mypersonaltrainer Days, primo evento in assoluto di Mypersonaltrainer dedicato al benessere, avremo il piacere di ospitare Anna Seddone, avvocato, insegnante di apnea e tecniche di respirazione che ci parlerà delle molteplici possibilità di allenare mente e corpo con il respiro. E' prevista anche una sessione pratica con una sequenza di esercizi da svolgere al mattino, e da effettuare per scaricare tensioni e tossine.

Dove e quando?

Il talk si terrà durante la prima giornata dell'evento Mypersonaltrainer Days, il 1 ottobre alle ore 17h00, nell'area indoor del Dazio Doganale 1.

Come prenotarsi?

Puoi prenotarti al talk "Consapevolezza e allenamento del respiro" con Anna Seddone, cliccando qui ->> ISCRIVITI