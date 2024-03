Torna la 3a edizione dei Mypersonaltrainer Days: 14 e 15 settembre 2024 a Milano, Arco della Pace Non solo Wellness per questa 3a edizione dei Mypersonaltrainer Days 2024. Un appuntamento da non perdere per rigenerare la salute e il benessere in un evento gratuito, con protagonisti dello sport, della medicina e del benessere. Tante le novità: un villaggio interamente dedicato a discipline nuove e divertenti, una beauty lounge con trattamenti di bellezze e molto altro ancora, e tantissimi ospiti di eccezione. E se vuoi saperne di più, stay tuned! Si rinnova nel week end del 14/15 settembre 2023 l'appuntamento con i Mypersonaltrainer Days, l'evento che nel 2022, con la sua prima edizione ha aperto le porte al pubblico di Milano e non solo, e ha visto la partecipazione di più di 5.000 visitatori appassionati di sport e benessere. Nel 2023 l'evento ha accolto più del doppio dei partecipanti. La nuova edizione si preannuncia frizzante e coinvolgente. Anche quest'anno saranno due giorni ricchi di attività indoor e outdoor, talk, consulti e momenti di confronto importanti con personaggi di punta del benessere in tutte le sue forme. Non mancheranno anche tanto divertimento e happyness condivisa. Due giorni in cui si potrà respirare tutta la filosofia di Mypersonaltrainer, il brand del Gruppo Mondadori che raggiunge 13,5 milioni di utenti unici online e quasi 3 milioni di fan sui social. Punto di incontro, il Dazio Doganale di Levante presso l'Arco della Pace, un ambiente green che da sempre i milanesi dedicano allo sport e a momenti di relax e benessere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da mypersonal Trainer (@myptrainer)

Consulti medici, prevenzione e informazione I Mypersonaltrainer Days saranno un'occasione per fare prevenzione e divulgare una corretta informazioni sui temi della salute. Anche quest'anno sarà possibile consultare professionisti di diverse specialità della medicina. Sarà sufficiente fissare un appuntamento per ricevere un consulto medico gratuito. Quali saranno i medici disponibili? Seguici per saperne di più!

Talk per informarsi e condividere idee Durante l'evento ampio spazio sarà dedicato agli ospiti: medici, scrittori, esperti, personaggi social che costituiscono voci autorevoli nel settore del benessere, un mondo in continua evoluzione. Gli incontri, all'interno del Dazio di Levante, offrono sempre la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo e di approfondire i temi più interessanti. Sono momenti interattivi, in cui è possibile fare domande e trovare nuove risposte nella ricerca del benessere psico fisico. Durante i tanti talk in programma affronteremo i temi della nutrizione e alimentazione, dello sport, della salute mentale, della bellezza con gli esperti più seguiti sui social e non solo.

Pet e Beauty: tra le novità di quest'anno E tra le tante novità di quest'anno uno spazio dedicato al mondo del beauty. Ci sarà un'area dedicata alla cura di sé stessi e del proprio benessere psicofisico con trattamenti viso, corpo e aree relax: una vera e propria beauty lounge gratuita con professionisti del settore. Anche quest'anno i Mypersonaltrainer Days rinnovano il loro invito a partecipare con i propri amici animali. I nostri pet, non solo potranno godersi due giorni di divertimento en plein air con i padroni, ma saranno i protagonisti di talk con esperti d'eccezione, tra cui un influencer seguitissimo su Instagram. Stay tuned per scoprire chi sarà.