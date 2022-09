Federica Panicucci Conduttrice TV

Nata a Cecina il 27 ottobre 1967, Federica Panicucci è una delle più note conduttrici televisive e radiofoniche italiane. Il debutto in TV avviene nel 1987, come centralinista di Portobello, e negli anni successivi Federica si afferma come uno dei volti più amati di Italia 1. Unomania, Festivalbar e Jammin sono solo alcuni dei programmi che la vedono protagonista sulla rete Fininvest. Nel 2000 è la volta del talk show Affari di cuore su Rai 2, segue quindi un ritorno in Mediaset con La pupa e il secchione e, successivamente, con Mattino Cinque e Domenica Cinque. Nel 2020 esordisce in libreria con "Il Coraggio di essere felice" (Sperling & Kupfer). Nel 2023 sarà nuovamente in tv con il programma Back to School.