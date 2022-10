Multivitaminico Myprotein: scopri perché assumere vitamine

Hai deciso di provare il multivitaminico Myprotein? Nello shop del marchio inglese trovi diversi prodotti multivitaminici in compresse o in caramelle gommose. Potrai acquistare il multivitaminico da prendere giornalmente in compresse contenente le vitamine A, D, E e C oppure il multivitaminico A-Z con ferro, zinco, 24 vitamine e una miscela di sali minerali.

La scelta del prodotto passa dal tipo di risultato che desideri ottenere. Se sei uno sportivo e vuoi fare il pieno di energie in vista di una gara, acquista il multivitaminico Myprotein. Questo integratore, infatti, contiene la vitamina C che riduce la stanchezza e contribuisce a farti affrontare al meglio l'impegno fisico che ti attende. Dovrai solo ricordati di non assumere il tuo multivitaminico subito dopo l'allenamento perché la vitamina C potrebbe bloccare il processo di recupero. Per non dimenticarlo è bene prendere l'abitudine di assumerlo al mattino insieme alla colazione.