L'unica possibilità di sopravvivenza dell'individuo è data dall'intervento tempestivo e dall'esecuzione di particolari manovre di primo soccorso: la rianimazione cardiopolmonare (RCP) e la defibrillazione precoce mediante defibrillatore semi-automatico esterno (DAE).

Tuttavia, è bene rammentare che, prima di mettere in pratica le manovre di RCP e la defibrillazione precoce, è fondamentale valutare la coscienza dell'individuo. Difatti, i suddetti interventi di primo soccorso possono essere effettuati solo se il paziente non è cosciente e non respira, o comunque respira in maniera difficoltosa e/o non normale.

Una volta accertata l'incoscienza e la mancanza o l'irregolarità del respiro, è necessario far chiamare - o chiamare personalmente nel caso in cui si sia soli - il 118 per allertare l'assistenza sanitaria. Solo a questo punto è possibile procedere con l'RCP e con la defibrillazione precoce. Naturalmente, l'eventuale chiamata al 118 deve avvenire nel minor tempo possibile.