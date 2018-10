Morso di Tarantola: Sintomi, Cura e Prevenzione. Tarantolismo e Miti Popolari

La cura di un morso di tarantola prevede sostanzialmente la messa in pratica di trattamenti di supporto . Difatti, dal momento che il veleno di questi animali non è normalmente pericoloso per l'uomo, non è necessaria la somministrazione di antidoti.

In alcuni casi, il morso di tarantola non richiede cure di alcun tipo e si autorisolve nel giro di pochi giorni; mentre in altre situazioni potrebbe rendersi necessario l'intervento medico e la somministrazione di farmaci per ridurre l'infiammazione (molto utilizzati sono i farmaci corticosteroidi per uso topico) e gli eventuali sintomi sistemici.

Cosa Fare dopo il Morso di Tarantola?

Dopo aver ricevuto il morso di tarantola, è utile lavare immediatamente la ferita con acqua e sapone delicato. Volendo, è anche possibile applicare un disinfettante, purché non sia troppo aggressivo. In nessun caso il sito del morso di tarantola deve essere inciso, tagliato o traumatizzato.

Per ottenere sollievo dal dolore, è possibile ricorrere ad impacchi freddi con ghiaccio o all'immersione dell'area interessata in acqua fresca. Tuttavia, questo stratagemma è generalmente indicato per i morsi di tarantola che non inducono necrosi.

Se il dolore non è eccessivo e non compaiono ulteriori sintomi, il ricorso al medico potrebbe non essere indispensabile. Tuttavia, per scrupolo, sarebbe comunque bene rivolgersi a questa figura sanitaria.