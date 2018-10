Che cos'è il Ragno Violino e Perché Morde?

Il ragno violino è un aracnide appartenente alla famiglia delle Sicariidae, genere Loxosceles specie rufescens. Si tratta di un ragno di piccole dimensioni il cui corpo non supera i 9 millimetri di grandezza. Prendendo in considerazione anche le zampe, le dimensioni aumentano fino ad un massimo di 4-5 centimetri.

Il ragno violino è un animale prevalentemente notturno che esce dalla sua tana nelle ore buie per cacciare o per andare alla ricerca della femmina nel caso dell'esemplare maschio. Si tratta di un ragno dal comportamento schivo e dall'indole NON aggressiva che, di fronte ad un essere umano, preferisce darsi alla fuga piuttosto di attaccare. Il morso di ragno violino, pertanto, non è così frequente, ma si verifica accidentalmente. Difatti, questo ragno attacca solo per difendersi qualora si sentisse minacciato e non trovasse alcuna via di fuga.

Purtroppo, può accadere che il ragno si rifugi in casa e si nasconda all'interno di piccole crepe nel muro, fra le pietre, dietro ai battiscopa, sotto a mobili o scatoloni, oppure all'interno di scarpe o indumenti o biancheria per la casa, come guanti, calze, lenzuola, ecc. In simili situazioni, il morso è un evento decisamente più probabile poiché se non ci si rende conto della presenza di questo "ospite", maneggiando gli oggetti in cui si è rifugiato, l'animale potrebbe sentirsi aggredito, senza via di scampo e sarebbe, pertanto, spinto ad attaccare.