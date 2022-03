Generalità Il morso di ragno violino è generalmente indolore ma, in alcuni casi, può rivelarsi estremamente pericoloso. Se in alcune circostanze il morso non provoca particolari danni, in altre situazioni, l'attacco di questo piccolo ragno può portare alla comparsa di conseguenze anche molto gravi. Shutterstock Per questo motivo, il morso di ragno violino - così come il morso di qualsiasi altro ragno - non dovrebbe essere sottovalutato, anche quando apparentemente non compaiono sintomi di alcun tipo. La sintomatologia, infatti, può palesarsi anche qualche ora dopo l'avvenuto morso. Chiaramente, per essere sicuri che si tratti del morso di un ragno violino sarebbe opportuno riuscire a vedere l'aracnide durante l'attacco ed essere in grado di identificarlo o catturarlo. Purtroppo, però, questo non sempre è possibile e la diagnosi viene posta esclusivamente sulla base della valutazione visiva della lesione cutanea e sull'analisi dei sintomi presentati e descritti dal paziente. A causa delle conseguenze cui può portare il suo morso, in Italia, il ragno violino è considerato - insieme alla malmignatta o vedova nera mediterranea - una specie di rilevanza medica per l'uomo. Precisazione: Morso o Puntura di Ragno Violino? La dicitura corretta è "morso di ragno violino", poiché esso non è dotato di pungiglione o altre strutture analoghe in grado di pungere, ma possiede due cheliceri con i quali è in grado di attaccare la "vittima" attraverso quello che può definirsi un morso.

Che cos'è Che cos'è il Ragno Violino e Perché Morde? Il ragno violino è un aracnide appartenente alla famiglia delle Sicariidae, genere Loxosceles specie rufescens. Si tratta di un ragno di piccole dimensioni il cui corpo non supera i 9 millimetri di grandezza. Prendendo in considerazione anche le zampe, le dimensioni aumentano fino ad un massimo di 4-5 centimetri. Il ragno violino è un animale prevalentemente notturno che esce dalla sua tana nelle ore buie per cacciare o per andare alla ricerca della femmina nel caso dell'esemplare maschio. Si tratta di un ragno dal comportamento schivo e dall'indole NON aggressiva che, di fronte ad un essere umano, preferisce darsi alla fuga piuttosto di attaccare. Il morso di ragno violino, pertanto, non è così frequente, ma si verifica accidentalmente. Difatti, questo ragno attacca solo per difendersi qualora si sentisse minacciato e non trovasse alcuna via di fuga. Shutterstock Purtroppo, può accadere che il ragno si rifugi in casa e si nasconda all'interno di piccole crepe nel muro, fra le pietre, dietro ai battiscopa, sotto a mobili o scatoloni, oppure all'interno di scarpe o indumenti o biancheria per la casa, come guanti, calze, lenzuola, ecc. In simili situazioni, il morso è un evento decisamente più probabile poiché se non ci si rende conto della presenza di questo "ospite", maneggiando gli oggetti in cui si è rifugiato, l'animale potrebbe sentirsi aggredito, senza via di scampo e sarebbe, pertanto, spinto ad attaccare.

Sintomi Come si presenta il Morso di Ragno Violino e cosa provoca? Solitamente, il morso di ragno violino non viene percepito immediatamente e i primi sintomi compaiono dopo qualche ora. Per fortuna, la sintomatologia non sempre è grave e potenzialmente letale, ma può manifestarsi anche in forma lieve. Ad ogni modo, i sintomi derivanti dal morso di ragno violino sono causati dall'inoculazione del secreto citotossico (veleno) attraverso gli aculei veleniferi di cui l'animale è dotato. In funzione della quantità di veleno inoculata con il morso, l'individuo può manifestare sintomi diversi, più o meno gravi. Benché inizialmente il morso di ragno violino non venga in alcun modo percepito, il dolore è un sintomo che compare sempre, generalmente dopo 30-60 minuti dall'avvenuto attacco. Lo stimolo doloroso può manifestarsi localmente, nel punto in cui il ragno ha dato il morso, così come può estendersi all'intero arto (in caso di morsi su mani, piedi, braccia e gambe) o alle aree circostanti. Sintomi di Lieve Entità Nei casi più lievi, solitamente, accanto al dolore si manifestano sintomi analoghi a quelli indotti dai morsi o dalle punture di insetti o altri aracnidi. Fra tali sintomi, ricordiamo: Irritazione;

Arrossamento;

Gonfiore;

Comparsa di eritemi;

Bruciore e formicolio;

Prurito. Anche se i sintomi non sono particolarmente gravi, è bene precisare che il morso di ragno violino può dare origine ad una lesione cutanea che fatica a risolversi e che impiega molto tempo a guarire. Sintomi di Grave Entità Nei casi più gravi - fortunatamente non molto diffusi - invece, si possono manifestare sintomi ben più severi non solo nel sito in cui il ragno ha morso l'individuo, ma anche a livello sistemico. Shutterstock Esempio di lesione causata dal morso di un Ragno appartenente al genere Loxosceles In questo caso, si parla più propriamente di loxoscelismo, una sindrome che si manifesta a livello cutaneo e sistemico indotta proprio dal veleno del ragno. I primi sintomi del loxoscelismo possono comparire già dopo 10-20 minuti dall'avvenuto morso. La sintomatologia cutanea che si manifesta in simili casi è caratterizzata dalla comparsa di: Dolore di tipo urente;

Gonfiore e arrossamento;

Prurito;

Bruciore e formicolio;

Diminuzione della sensibilità nell'area colpita. Dopo qualche ora, in corrispondenza del sito in cui il ragno violino ha dato il morso, compare una vescicola circondata da un'area di cute livida o biancastra a sua volta circondata da un'area di cute eritematosa. Talvolta, la suddetta vescica si rompe originando così un'ulcera, cui consegue la formazione di un'escara (lesione necrotica). A livello sistemico, invece, il loxoscelismo si caratterizza per la comparsa di: Febbre alta;

Nausea e vomito;

Brividi;

Mialgia e artralgia;

Mal di testa;

Emolisi e trombocitopenia. Nei casi più gravi, inoltre, il loxoscelismo può portare alla comparsa di: aritmie cardiache, insufficienza renale, crisi ipertensive, confusione, perdita di coscienza, coma e morte. Lo sapevi che… Il morso di ragno violino provoca effetti gravi soprattutto in soggetti già debilitati per altri motivi (presenza di patologie pregresse) e nei soggetti particolarmente sensibili al veleno iniettato con il morso. Tuttavia, è doveroso precisare che non sempre il ragno, quando morde, inietta il proprio veleno. Per approfondire: Loxoscelismo

Complicanze Complicanze del Morso di Ragno Violino Fra le principali complicazioni del morso di ragno violino ritroviamo senz'ombra di dubbio l'infezione secondaria della lesione che ne deriva. I microorganismi responsabili dell'infezione in questione possono essere veicolati dallo stesso ragno, così come possono raggiungere e infettare la lesione in un secondo momento. Fra le possibili complicanze del loxoscelismo, invece, ricordiamo: anemia emolitica, coagulopatia intravascolare disseminata, mionecrosi, rabdomiolisi, coma e morte. Fortunatamente, tali complicazioni sembrano manifestarsi piuttosto di rado. Reazioni Allergiche Nei soggetti precedentemente sensibilizzati, si può assistere alla comparsa di reazioni allergiche, talvolta gravi, caratterizzate da manifestazioni sia locali che sistemiche. Nei casi estremamente severi, si può andare incontro anche a shock anafilattico.

Diagnosi Come riconoscere il Morso di un Ragno Violino? Al fine di garantire un corretto trattamento del morso di ragno violino, è molto importante porre una corretta diagnosi. Dal momento che il morso di questo ragno non è doloroso, spesso e volentieri, ci si accorge dell'attacco solo quando l'animale si è già dato alla fuga o comunque quando non è più visibile, rendendo in questo modo difficile sia l'identificazione del responsabile del morso. La diagnosi, pertanto, si basa sostanzialmente sull'analisi visiva della lesione cutanea presentata dal paziente e sull'analisi dei sintomi da esso manifestati. A tal proposito, ricordiamo che, nella valutazione del paziente, è molto importante escludere la presenza di altri disturbi i cui sintomi possono mimare o essere comunque simili a quelli causati dal morso di ragno violino. Fra questi, ritroviamo: i morsi o le punture di altri animali, alcune patologie cutanee, alcuni tipi d'infezioni della cute e d'infezioni sistemiche, le lesioni causate da ustioni, ecc.

Trattamenti Come si Cura il Morso del Ragno Violino? La cura e il trattamento del morso di ragno violino possono essere differenti a seconda dei casi. In linea generale, se si è certi di essere stati morsi da un ragno, è bene contattare immediatamente i soccorsi sanitari (chiamare il 118) ed eventualmente un centro antiveleni i cui medici saranno in grado di dare informazioni esaustive su come comportarsi. Difatti, anche se spesso il morso di ragno violino non si rivela eccessivamente grave, in nessun caso esso deve essere sottovalutato. Primo Intervento in Caso di Morso di Ragno Violino Qualora ci si renda conto di essere stati morsi da un ragno violino - dopo aver allertato il medico o i soccorsi sanitari - può essere utile: Lavare accuratamente la ferita con acqua e sapone;

Evitare di applicare disinfettantiaggressivi;

Comprimere l'area morsa e - se sono coinvolti degli arti - mantenerli sollevati;

Evitare di manipolare o incidere il sito in cui è presente il morso;

Prestare attenzione alla comparsa di sintomi di qualsiasi tipo, avendo cura di monitorare l'evoluzione della lesione cutanea. Se i sintomi persistono o peggiorano, il medico può decidere di procedere con la somministrazione di farmaci. Cura della Lesione provocata dal Morso di Ragno Violino Indipendentemente dalla gravità della sintomatologia indotta dal morso di ragno violino, la lesione cutanea che ne deriva deve essere regolarmente pulita e fasciata, preferibilmente tutti i giorni. Tali operazioni possono essere eseguite dal paziente nella propria abitazione nei casi più lievi; mentre potrebbero richiedere l'intervento del medico nei casi più gravi e qualora ci si trovi in presenza di loxoscelismo (formazione di vescicola, ulcera ed escara). In qualsiasi caso, anche quando la lesione cutanea risultante dal morso di ragno violino è lieve, è consigliabile chiedere consiglio al medico su come prendersi cura della ferita. Farmaci Utilizzati in caso di Morso di Ragno Violino Oltre alla costante cura della lesione cutanea, il medico potrebbe prescrivere la somministrazione di farmaci per via topica od orale, allo scopo di ridurre il dolore (farmaci analgesici, anche oppioidi) e l'infiammazione (farmaci corticosteroidi, generalmente in forma di pomate da applicare localmente). Talvolta, il medico potrebbe altresì ritenere necessaria la somministrazione di farmaci antistaminici per ridurre l'entità delle manifestazioni cutanee di tipo orticarioide che potrebbero comparire. Infine, per prevenire o curare eventuali infezioni, è possibile che il medico prescriva una terapia a base di farmaci antibiotici. Ricovero Ospedaliero In caso di comparsa di loxoscelismo e sintomi sistemici, il paziente viene solitamente ricoverato in ospedale, dove riceverà le cure e i trattamenti di supporto necessari. Trattamento Chirurgico Il trattamento chirurgico del morso di ragno violino viene effettuato nei casi più severi per rimuovere l'area necrotica che si è venuta a formare. Tuttavia, la resezione chirurgica può essere praticata solo nel momento in cui la lesione necrotica si trovi ad essere completamente delimitata. Purtroppo, però, tale processo può richiedere diverse settimane, durante le quali la lesione deve comunque essere curata quotidianamente. Inoltre, si ricorda che, nei casi particolarmente gravi, dopo la resezione chirurgica della lesione necrotica, può essere necessario intervenire con trattamenti di chirurgia plastica ricostruttiva.