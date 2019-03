In Italia, la Moringa non è reperibile fresca, ma la si trova solitamente in forma di foglie essiccate e sminuzzate per la preparazione di tè e all'interno di integratori alimentari . Questi ultimi sono generalmente realizzati con estratti ottenuti dai semi della pianta (solitamente, in forma di compresse o capsule ), ma alcuni sono realizzati anche con la polvere ottenuta dalle foglie essiccate (in forma di polvere libera, oppure racchiusa in capsule o compresse).

Il successo riscosso dagli integratori alimentari di Moringa è, con molta probabilità, dovuto sia al fatto che questa pianta viene considerata come un superfood per via dei nutrienti contenuti, sia alle diverse proprietà - in particolare, antinfiammatorie ed antiossidanti - ad essa ascritte.

Tuttavia, benché alcune di queste proprietà siano state confermate da alcuni studi condotti in vitro o su animali, è molto importante precisare che la maggior parte di tali studi sono stati condotti su estratti concentrati ottenuti dalle foglie della pianta o su singole molecole isolate dalla stessa. Simili concentrazioni, tuttavia, non possono certo essere presenti all'interno degli integratori alimentari che si trovano comunemente in commercio; senza contare che non vi sono sufficienti e adeguati studi in grado di confermare la reale efficacia della Moringa sull'uomo.

A questo proposito, è fondamentale precisare che l'assunzione di integratori alimentari a base di Moringa non è certo in grado di contrastare o prevenire disturbi e malattie.

Per quanto riguarda l'apporto di sostanze nutrienti e di antiossidanti - anche se l'assunzione di integratori alimentari a base di Moringa potrebbe essere utile - essa non è fondamentale e, in qualsiasi caso, non è generalmente necessaria se si segue una dieta varia ed equilibrata e se si adotta uno stile di vita sano caratterizzato da regolare attività fisica e dall'assenza di abitudini sbagliate e di vizi dannosi.

Effetti Collaterali e Controindicazioni degli Integratori Alimentari di Moringa

In linea di massima, gli integratori alimentari di Moringa sono ben tollerati e non dovrebbero causare particolari effetti collaterali. Un utilizzo smodato e/o prolungato potrebbe tuttavia portare alla comparsa di effetti lassativi; inoltre, non è possibile escludere l'insorgenza di reazioni allergiche in individui sensibili.

Per quanto riguarda le controindicazioni, gli integratori alimentari di Moringa non dovrebbero essere utilizzati in caso di allergia nota alla pianta. Allo stesso tempo, l'uso in gravidanza e durante l'allattamento non è raccomandato, così come è sconsigliato l'uso di simili prodotti in caso di terapie farmacologiche in corso, soprattutto se a base di farmaci che vengono metabolizzati dal citocromo P450.