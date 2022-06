Moringa - Moringa oleifera: benefici, proprietà e utilizzi

Da sempre utilizzata nella medicina popolare indiana e nelle medicine tradizionali dei Paesi in cui quest'albero è solito crescere (come Asia, America del Sud, Africa, Caraibi, alcuni Paesi dell'Oceania, ecc.), la Moringa viene spesso chiamata " albero miracoloso " o " albero dei miracoli ", poiché - secondo tali medicine alternative - esso è in grado di prevenire e trattare molteplici disturbi. Tuttavia, è probabile che tale nome non derivi solo dalle presunte capacità curative e preventive attribuite alla pianta, ma anche dalla capacità della stessa di crescere in condizioni sfavorevoli, in presenza di siccità, in terreni poveri e con pH estremamente variabili.

La Moringa viene utilizzata sia in ambito alimentare che nell'ambito della cosmesi. Il suo impiego in questi campi è giustificato dai suoi componenti nutrizionali e dalle numerose proprietà attribuite al cosiddetto albero miracoloso, alcune confermate e altre no.

In qualsiasi caso, a scopo precauzionale, le donne in gravidanza non dovrebbero assumere parti di Moringa né suoi derivati o estratti (anche se non prodotti dalle radici) senza aver prima chiesto il parere del proprio medico .

Agli estratti di radice di Moringa sono attribuite proprietà abortive (fonte: PDR for Herbal Medicines, Fourth Edition). Per questa ragione l'uso della radice e di suoi derivati/preparati è controindicato durante la gravidanza .

Ciò che rimane dei semi di Moringa dopo l'estrazione dell'olio può essere utilizzato come fertilizzante o come agente flocculante per purificare l'acqua . Non è un caso che nella valle del Nilo la Moringa sia anche conosciuta con il nome di "Shagara al Rauwaq", letteralmente "Albero che Purifica".

In alcuni Paesi poveri, le foglie di Moringa sono state proposte come alimento per combattere la malnutrizione , soprattutto nei bambini.

Le foglie sono considerate come la parte più nutriente della pianta e vengono consumate cotte , oppure vengono fatte essiccare e sminuzzate o polverizzate per poi rientrare nella composizione di salse e zuppe, ma non solo. Le foglie essiccate e sminuzzate, infatti, vengono utilizzate anche per la preparazione di tè ed infusi . Quest'ultimo utilizzo, fra l'altro, si è diffuso anche in Italia.

Nei Paesi in cui la Moringa cresce, foglie, baccelli, semi, fiori e radici vengono consumati come parte della normale alimentazione . Dal punto di vista nutrizionale, la Moringa sembra possedere un interessante profilo amminoacidico , oltre a contenere vitamine e sali minerali utili per l'organismo. Secondo molti, le concentrazioni di questi nutrienti sarebbero così elevate da rendere la Moringa un vero e proprio superfood in grado di esercitare effetti estremamente benefici sulla salute. In realtà, è opportuno precisare che - per quanto possano essere utili all'organismo i nutrienti contenuti nella Moringa - non esistono cibi miracolosi in grado di risolvere o prevenire tutti i mali. Di contro, un' alimentazione sana ed equilibrata è senz'ombra di dubbio un elemento molto importante per preservare la salute del corpo.

Sebbene alcuni studi abbiano confermato alcune delle suddette proprietà, esse dovrebbero essere ulteriormente confermate da indagini più approfondite. Difatti, tali studi sono stati generalmente condotti in vitro o su animali da laboratorio, mentre l'effetto sull'uomo non è stato definito. Perciò, anche se la Moringa ha dimostrato di possedere potenziali attività antibatteriche, antinfiammatorie, anti-iperglicemiche e antitumorali, prima di arrivare ad un possibile sfruttamento della pianta o di suoi derivati in ambito clinico, è necessario condurre ulteriori e più approfondite ricerche.

Integratori

Integratori alimentari di Moringa

In Italia, la Moringa non è reperibile fresca, ma la si trova solitamente in forma di foglie essiccate e sminuzzate per la preparazione di tè e all'interno di integratori alimentari. Questi ultimi sono generalmente realizzati con estratti ottenuti dai semi della pianta (solitamente, in forma di compresse o capsule), ma alcuni sono realizzati anche con la polvere ottenuta dalle foglie essiccate (in forma di polvere libera, oppure racchiusa in capsule o compresse).

Shutterstock

Il successo riscosso dagli integratori alimentari di Moringa è, con molta probabilità, dovuto sia al fatto che questa pianta viene considerata come un superfood per via dei nutrienti contenuti, sia alle diverse proprietà - in particolare, antinfiammatorie ed antiossidanti - ad essa ascritte.

Tuttavia, benché alcune di queste proprietà siano state confermate da alcuni studi condotti in vitro o su animali, è molto importante precisare che la maggior parte di tali studi sono stati condotti su estratti concentrati ottenuti dalle foglie della pianta o su singole molecole isolate dalla stessa. Simili concentrazioni, tuttavia, non possono certo essere presenti all'interno degli integratori alimentari che si trovano comunemente in commercio; senza contare che non vi sono sufficienti e adeguati studi in grado di confermare la reale efficacia della Moringa sull'uomo.

A questo proposito, è fondamentale precisare che l'assunzione di integratori alimentari a base di Moringa non è certo in grado di contrastare o prevenire disturbi e malattie.

Per quanto riguarda l'apporto di sostanze nutrienti e di antiossidanti - anche se l'assunzione di integratori alimentari a base di Moringa potrebbe essere utile - essa non è fondamentale e, in qualsiasi caso, non è generalmente necessaria se si segue una dieta varia ed equilibrata e se si adotta uno stile di vita sano caratterizzato da regolare attività fisica e dall'assenza di abitudini sbagliate e di vizi dannosi.

Effetti collaterali e controindicazioni degli integratori alimentari di Moringa

In linea di massima, gli integratori alimentari di Moringa sono ben tollerati e non dovrebbero causare particolari effetti collaterali. Un utilizzo smodato e/o prolungato potrebbe tuttavia portare alla comparsa di effetti lassativi; inoltre, non è possibile escludere l'insorgenza di reazioni allergiche in individui sensibili.

Per quanto riguarda le controindicazioni, gli integratori alimentari di Moringa non dovrebbero essere utilizzati in caso di allergia nota alla pianta. Allo stesso tempo, l'uso in gravidanza e durante l'allattamento non è raccomandato, così come è sconsigliato l'uso di simili prodotti in caso di terapie farmacologiche in corso, soprattutto se a base di farmaci che vengono metabolizzati dal citocromo P450.