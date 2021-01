Generalità Che cos'è il Mometasone Furoato e Caratteristiche generali Il mometasone furoato è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci corticosteroidi utilizzato nel trattamento di diversi disturbi di natura allergica ed infiammatoria. Shutterstock Mometasone Furoato - Struttura Chimica Lo si può trovare all'interno di svariati medicinali formulati come spray nasali, polvere per inalazione, creme dermatologiche, unguenti, soluzioni ed emulsioni cutanee. Tali medicinali, per essere venduti, necessitano di presentazione di apposita ricetta medica (generalmente, di tipo ripetibile). Alcuni di essi, tuttavia, sono classificati come farmaci di fascia A, pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN); altri, invece, sono classificati come farmaci di fascia C, perciò, il loro costo è a totale carico del cittadino. Lo sapevi che… Il mometasone furoato è utilizzato anche in veterinaria. Difatti, lo si può trovare all'interno di farmaci veterinari - formulati come gocce auricolari (Neptra®, Posatex®) - in associazione ad altri principi attivi per il trattamento di otiti esterne acute e delle riacutizzazioni delle otiti esterne ricorrenti causate dai microorganismi sensibili ai principi attivi contenuti. Esempi di Medicinali contenenti Mometasone Furoato Arinit®

Asmanex®

Brusonex®

Elocom®

Elocon®

Emmari®

Exicort®

Momecort®

Momil®

Mundoson®

Nasonex®

Neptra®

Ovison®

Ovixam®

Posatex®

Rinalgit®

Rinelon®

Zhekort®

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere il Mometasone Furoato Prima di assumere qualsivoglia medicinale contenente mometasone furoato, è indispensabile informare il medico del proprio stato di salute e della presenza di qualsivoglia disturbo, malattia o condizione particolare. Mometasone Furoato Spray Nasale Prima di utilizzare il mometasone furoato spray nasale, è opportuno informare il medico se: Si soffre o si è sofferto in passato di tubercolosi;

Si hanno infezioni di qualsivoglia tipo;

Si ha la fibrosi cistica;

Si stanno assumendo altri medicinali a base di corticosteroidi attraverso qualsiasi via di somministrazione. Durante il trattamento con lo stesso, inoltre, è necessario informare il medico se: Il proprio sistema immunitario non funziona correttamente;

Si entra in contatto con persone che hanno il morbillo o la varicella;

Si ha un'infezione del naso o della gola;

Si ha un'irritazione persistente del naso o della gola;

Si manifestano disturbi visivi;

Si sta usando il farmaco da diversi mesi o più. L'utilizzo di corticosteroidi in spray nasali per lunghi periodi di tempo e ad alte dosi può portare alla comparsa di effetti indesiderati causati dall'assorbimento sistemico del principio attivo. L'uso nei bambini deve essere effettuato con cautela per via dei possibili effetti indesiderati. Per questo, è importante attenersi scrupolosamente alle indicazioni del medico. Mometasone Furoato Polvere per Inalazione Prima di assumere il farmaco, il medico deve essere informato se: Si soffre o si è sofferto di tubercolosi;

Si soffre di infezioni di qualsiasi tipo (incluse infezioni da Herpes simplex);

Si ha il mughetto. Durante l'uso del farmaco è necessario informare il medico se: Insorgono disturbi della vista;

Il respiro diventa affannoso dopo l'uso del farmaco (potrebbe trattarsi di una reazione allergica). Durante il trattamento con mometasone furoato polvere per inalazione, il medico potrà sottoporre il paziente ad analisi per verificare il funzionamento delle ghiandole surrenali; così come potrà sottoporlo a visite polmonari. Ad ogni modo, per informazioni più dettagliate in merito ad avvertenze e precauzioni del mometasone furoato in forma di polvere per inalazione, si rimanda all'attenta lettura del foglietto illustrativo del medicinale. Mometasone Furoato per Uso Cutaneo Il mometasone furoato per uso cutaneo NON deve essere applicato sulle palpebre, sugli occhi, sulla pelle lesa e sulle mucose. Durante il trattamento, il medico deve essere informato se: Si manifestano irritazione o sensibilizzazione;

Insorgono disturbi visivi. Per ulteriori e specifiche avvertenze e precauzioni per l'uso di un dato medicinale per uso cutaneo a base di mometasone furoato, far riferimento al foglietto illustrativo del prodotto che si deve utilizzare.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra il Mometasone Furoato e Altri Farmaci Prima di iniziare ad utilizzare il mometasone furoato in qualsiasi forma farmaceutica, è necessario informare il medico se si stanno assumendo altri medicinali contenenti corticosteroidi assunti attraverso qualsiasi via di somministrazione . Ad ogni modo, prima di iniziare la terapia con medicinali a base di mometasone furoato di qualsivoglia tipo, a causa delle possibili interazioni farmacologiche, è indispensabile informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si intende assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non indicati nel soprastante elenco - compresi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, ecc.

Come Agisce Come Funziona il Mometasone Furoato e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Come accennato, il mometasone furoato è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci corticosteroidi che viene utilizzato come antinfiammatorio e anti-allergico. Il meccanismo alla base degli effetti terapeutici indotti dal mometasone furoato è riconducibile alla capacità dello stesso principio attivo di inibire il rilascio di mediatori della cascata infiammatoria e di inibire il rilascio dei leucotrieni in pazienti allergici. Applicato a livello cutaneo nelle apposite formulazioni, il mometasone furoato - oltre ad esercitare un'azione antinfiammatoria e antiallergica - ha dimostrato di essere in grado di esercitare anche un'azione antipruriginosa.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Mometasone Furoato assumere Come accennato, il mometasone furoato è disponibile: In forma di spray nasale per il trattamento della febbre da fieno, della rinite perenne e dei polipi nasali;

In forma di polvere per inalazione per il controllo dell'asma;

In forma di crema, unguento, soluzione ed emulsione cutanei per controllare i sintomi indotti da psoriasi, diversi tipi di dermatiti, disidrosi ed eritemi solari. La scelta del tipo di farmaco da utilizzare così come del dosaggio è, pertanto, strettamente correlata al tipo di disturbo o malattia che affligge il paziente e alla sua gravità. Per questa ragione, si raccomanda di seguire con estrema attenzione le indicazioni del medico sia per quel che concerne dose, modo e tempo di somministrazione, sia per quel che concerne la corretta modalità d'uso del farmaco. A questo proposito, per informazioni più dettagliate in merito, si rimanda ancora una volta all'attenta lettura del foglietto illustrativo del medicinale a base di mometasone furoato prescritto dal medico che si deve assumere . In caso di dubbi, rivolgersi nuovamente la medico o al farmacista.

Gravidanza e Allattamento Il Mometasone Furoato può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? Prima di assumere il mometasone furoato in qualsiasi forma farmaceutica, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione. Spetta a questa figura sanitaria decidere se è il caso o meno di utilizzare questo principio attivo nelle gestanti e nelle madri che allattano al seno. Qualora fosse necessario iniziare un trattamento, il medico fornirà tutte le indicazioni del caso alla propria paziente. In linea generale, in questa categoria di pazienti, il trattamento va effettuato solo se necessario e per brevi periodi di tempo.