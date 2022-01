Molnupiravir: Nuovo Antivirale contro SARS-CoV-2 e COVID-19

Questo articolo è stato redatto utilizzando come fonte il sito ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Introduzione L'agenzia Italiana del Farmaco ha reso noto che la sua Commissione Tecnico Scientifica (CTS), nella seduta che ha avuto luogo il 22 dicembre 2021, ha autorizzato l'utilizzo del molnupiravir per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per COVID-19 con malattia da lieve a moderata di recente insorgenza e aventi condizioni cliniche concomitanti che rappresentano fattori di rischio specifici per lo sviluppo della malattia da SARS-CoV-2 in forma grave .

Che cos'è il Molnupiravir? Il molnupiravir (anche noto con la sigla MK 4482) è un principio attivo antivirale messo a punto dall'azienda farmaceutica MSD (Merck Sharp & Dohme) in collaborazione con Ridgeback Biotherapeutics, il cui nome commerciale è Lagevrio. Shutterstock Si tratta di un antivirale da assumere per via orale che è stato autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con un Decreto del Ministero della Salute risalente al 26 novembre 2021 . Questo significa che il farmaco NON ha ancora ottenuto l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC), ma che può essere utilizzato in via emergenziale. La determinazione dell'AIFA relativa al modo d'impiego è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 dicembre ed è efficace a partire dal giorno seguente, 30 dicembre 2021. Il molnupiravir ve rrà quindi distribuito dalla Struttura Commissariale alle Regioni a partire dal 4 gennaio 2022 ; per la sua prescrizione è previsto l'utilizzo di un Registro di Monitoraggio (analogamente a quanto previsto per la nuova indicazione del remdesivir, un altro antivirale approvato contro SARS-CoV-2) che sarà accessibile dal sito ufficiale dell'AIFA.

Come si Assume? Il molnupiravir è un antivirale per uso orale che deve quindi essere assunto per bocca. Il trattamento consiste nella somministrazione di quattro compresse due volte al giorno per un periodo di cinque giorni. La somministrazione del farmaco deve avvenire il prima possibile dopo una diagnosi di COVID-19 ed entro cinque giorni dall'insorgenza dei sintomi .

Come Funziona? Shutterstock Molnupiravir - Struttura Chimica Il molnupiravir agisce interferendo con i processi che i virus - e, in particolare, SARS-CoV-2 - utilizzano per replicarsi all'interno delle cellule dell'ospite. Più nel dettaglio, esso è in grado di aumentare il numero di mutazioni del materiale genetico (RNA) del virus, in maniera tale da renderlo incapace di replicarsi. A tal proposito è opportuno precisare che il principio attivo NON è in grado di debellare l'infezione, ma inibendo la replicazione del virus può "aiutare" il sistema immunitario a combattere l'infezione .

Effetti Indesiderati Sulla base dei dati disponibili a novembre 2021 - periodo in cui il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) ha formulato il parere sull'uso del molnupiravir che ha poi portato all'autorizzazione da parte di AIFA - gli effetti indesiderati più comunemente segnalati durante la terapia con il principio attivo ed entro 14 giorni dall'assunzione dell'ultima dose di farmaco sono stati: nausea, diarrea, vertigini, mal di testa. Tuttavia, la situazione resta in evoluzione e quelli sopra riportati potrebbero non essere gli unici effetti collaterali indotti dall'utilizzo del molnupiravir.