Modafinil: Cos'è, A Cosa Serve e Come Funziona

Generalità Che cos'è il Modafinil e Caratteristiche generali Il modafinil è un principio attivo appartenente al gruppo dei simpaticomimetici ad azione centrale che trova impiego nel trattamento della narcolessia. Shutterstock Modafinil - Struttura Chimica Somministrato per via orale, in Italia il modafinil è disponibile all'interno di una sola specialità medicinale avente nome commerciale Provigil®. Tale medicinale può essere acquistato solo ed esclusivamente in farmacia in seguito a presentazione di apposita ricetta medica ripetibile di tipo limitativo (RRL - farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Essendo classificato come farmaco di fascia A, il costo del medicinale contenente modafinil può essere rimborsato dal Servizio sanitario Nazionale (SSN).

A Cosa Serve Quando si Usa il Modafinil e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? Come accennato, il modafinil trova impiego nell'ambito del trattamento della narcolessia. Più precisamente, esso viene impiegato nei pazienti adulti narcolettici per aiutarli a restare svegli. Il modafinil, infatti, può diminuire la probabilità di avere attacchi di sonno in questi pazienti.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di utilizzare il Modafinil? Prima di iniziare la terapia a base di modafinil, si deve informare il medico se: Si hanno problemi al cuore o se si ha la pressione sanguigna alta;

Si è sofferto di problemi psichiatrici, quali basso livello dell'umore, ansia, depressione, psicosi, mania, disturbo bipolare;

Si hanno problemi epatici e/o renali;

Si sono avuti in passato problemi di droga o di alcol. Durante il trattamento con modafinil, invece, è necessario sapere che: Alcuni pazienti hanno manifestato pensieri e/o comportamenti suicidari o aggressivi durante l'assunzione del principio attivo. Pertanto, qualora si notasse la comparsa di sintomi depressivi, aggressività od ostilità verso altre persone, di pensieri suicidi o altre alterazioni del comportamento, è necessario informarne subito il medico . In questo senso, può essere utile per il paziente informare anche amici e famigliari dell'assunzione di modafinil e dei possibili effetti che potrebbe causare, di modo da essere aiutato nell'identificare tempestivamente eventuali cambiamenti nel proprio umore e nel proprio comportamento.

NOTA BENE

Il modafinil NON deve essere assunto da individui con meno di 18 anni di età.

L'assunzione di modafinil può causare effetti indesiderati - come capogiri o visione offuscata - capaci di influire sulla capacità di guidare veicoli o utilizzare macchinari. Se simili sintomi dovessero manifestarsi o se si avverte una grande sonnolenza, è necessario evitare lo svolgimento delle suddette attività. Ad ogni modo, il medico fornirà tutte le indicazioni necessarie in merito alla possibilità di guidare veicoli o utilizzare macchinari in presenza di narcolessia.

Come Agisce Come Funziona il Modafinil e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il modafinil risulta utile nei pazienti con narcolessia in quanto è capace di favorire la veglia e la vigilanza diurna. L'esatto meccanismo d'azione non è ancora del tutto chiaro, tuttavia, dati in vitro e in vivo dimostrano che il principio attivo è in grado di legarsi al trasportatore della dopamina e che inibisce la ricaptazione di questo neurotrasmettitore. Poiché gli effetti favorenti la veglia esercitati dal modafinil sono contrastati dagli antagonisti dei recettori per la dopamina D1 e D2, ciò indica che il principio attivo ha un'azione agonista indiretta (si ritiene che questo possa essere uno dei meccanismi attraverso il quale il farmaco espleta la sua azione).

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Modafinil e in Quali Dosi? Il modafinil è disponibile in forma di compresse per uso orale che devono essere deglutite intere con acqua. La dose abitualmente impiegata nei pazienti adulti è di 200 mg di modafinil al giorno da assumersi in un'unica somministrazione al mattino, oppure in due somministrazioni frazionate (100 mg al mattino e 100 mg a mezzogiorno). Talvolta, se il medico lo ritiene necessario, può aumentare la dose giornaliera di modafinil fino a 400 mg al giorno. Per i pazienti anziani con più di 65 anni di età e per i pazienti con problemi epatici e/o renali, la dose solitamente raccomandata è di 100 mg al dì. Ad ogni modo, si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal medico e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale. Dimenticanza di una dose di Modafinil Qualora ci si dimentichi di assumere una dose di modafinil, assumere la dose successiva all'orario prestabilito. NON assumere una dose doppia per compensare la dimenticanza. In caso di dubbi, rivolgersi al medico o al farmacista.

Gravidanza e Allattamento Il Modafinil può essere utilizzato durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Il modafinil non deve essere assunto dalle donne in gravidanza e dalle madri che allattano al seno. È opportuno chiedere al medico quale metodo di controllo delle nascite è più adatto per ciascuna paziente. Il metodo di controllo delle nascite, per altro, dovrà essere adottato anche per altri due mesi dopo la sospensione dell'assunzione di modafinil. Per maggiori informazioni, consultare il medico e il proprio ginecologo.