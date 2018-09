Misuratore di Pressione: Cos'è? Come si Usa? Quale Scegliere e Costi

Quanti e Quali Tipi di Misuratore di Pressione Esistono?

In commercio è possibile trovare diversi modelli di misuratore di pressione le cui caratteristiche possono variare in funzione della casa produttrice. Ad ogni modo, per cercare di fare un po' di chiarezza, è possibile suddividere i diversi strumenti in funzione della loro modalità di funzionamento. A tal proposito, è possibile distinguere misuratori di pressione manuali e misuratori di pressione elettronici ed automatici. Di seguito, ne verranno brevemente descritte le principali caratteristiche.

Misuratore di Pressione Manuale

Come si può intuire dal suo stesso nome, il misuratore di pressione in questione si caratterizza per un funzionamento completamente manuale. Più correttamente noti come sfigmomanometri manuali, gli strumenti di questo tipo ancora oggi in uso sono lo sfigmomanometro a mercurio e quello aneroide.

Misuratore di Pressione a Mercurio

Il misuratore di pressione (sfigmomanometro) a mercurio fu messo a punto dal medico italiano Scipione Riva-Rocci e viene considerato come il capostipite degli sfigmomanometri manuali per la misurazione della pressione arteriosa.

Anche se il suo utilizzo risulta essere sconsigliato a causa della tossicità e della difficoltà di smaltimento del metallo pesante in esso contenuto, il misuratore di pressione a mercurio è utilizzato ancora oggi ed è ritenuto da molti come lo strumento più preciso per la misurazione non invasiva della pressione arteriosa.

Ad ogni modo, lo sfigmomanometro in questione è costituito da:

Un manicotto di tela che ricopre una camera d'aria ;

di tela che ricopre una ; Una pompetta manuale - dotata di valvola - collegata al manicotto di cui sopra da un tubo di gomma;

- dotata di - collegata al manicotto di cui sopra da un tubo di gomma; Una colonnina di mercurio e una scala graduata sulla quale sono riportati i valori di pressione espressi in millimetri (per intenderci, la scala graduata e la colonnina di mercurio sono del tutto simili a quelle presenti nei termometri a mercurio utilizzati per la misurazione della temperatura corporea).

Misuratore di Pressione Aneroide

Lo sfigmomanometro aneroide è un misuratore di pressione in cui non è presente la colonnina di mercurio sopra descritta. Questo strumento si compone, infatti, di: