Generalità

Il misoprostolo è un analogo sintetico della prostaglandina E1 (PGE1).

Shutterstock Struttura chimica del Misoprostolo

Si tratta di un principio attivo impiegato in terapia in molteplici situazioni. Più nel dettaglio, il misoprostolo rientra nella composizione di medicinali usati per trattare o prevenire danni alla mucosa gastrointestinale (attività citoprotettiva) e - agli opportuni dosaggi - nella composizione di medicinali impiegati in ambito ginecologico per l'induzione del parto o dell'aborto. Questi utilizzi così diversi sono possibili perché la prostaglandina di cui il misoprostolo rappresenta l'analogo sintetico è in grado di esercitare molteplici attività nei confronti dei diversi organi e tessuti dell'organismo.

I medicinali contenenti misoprostolo utilizzati per proteggere la mucosa gastrointestinale sono dispensabili dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile (RNR); mentre i medicinali a base di misoprostolo impiegati in ambito ginecologico sono ad esclusivo uso ospedaliero e non possono essere dispensati al pubblico.

Esempi di medicinali contenenti Misoprostolo (nomi commerciali)