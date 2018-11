Nel corso dell'articolo verranno brevemente descritti meccanismi e caratteristiche dei processi fisiologici che portano all'escrezione delle urine, così come verranno sinteticamente descritte le principali alterazioni della minzione che possono manifestarsi, le loro cause, i disturbi e le patologie ad esse connesse.

Negli individui sani, la minzione è un processo controllato in maniera volontaria, difatti, nonostante si percepisca lo stimolo di urinare, è possibile decidere consciamente se svuotare o meno la vescica . Al contrario, nei neonati, nei bambini con età inferiore ai 2 o 3 anni, in alcuni individui anziani e in pazienti affetti da lesioni neurologiche, il controllo volontario viene a mancare e la minzione avviene come un meccanismo riflesso .

In termini generali, la minzione può essere definita come l'atto di espellere le urine, quindi come l'atto di urinare.

Se si decide di non mingere , lo sfintere esterno rimane contratto e la vescica continua a riempirsi fin quando il riflesso della minzione non aumenta.

Quando l'individuo percepisce la necessità di urinare - se in condizioni di salute normali - può decidere in maniera volontaria se procedere con lo svuotamento della vescica o se attendere ulteriormente.

Come accennato, la minzione può essere considerata come l'insieme di una serie di atti volontari e involontari che culmina con lo svuotamento della vescica e l'espulsione dell'urina dall'organismo attraverso l'uretra.

Disturbi e Patologie

Alterazioni della Minzione e Patologie Associate Come abbiamo visto, il processo della minzione vede il coinvolgimento di diversi elementi, nervosi e muscolari. Una qualsiasi disfunzione e/o lesione di uno o più dei componenti coinvolti nello svuotamento della vescica è in grado di dare origine ad alterazioni della minzione, come incontinenza o ritenzione urinaria.

Di seguito, verranno riportate alcune delle alterazioni della minzione maggiormente diffuse con riferimento alle disfunzioni, ai disturbi o alle condizioni patologiche che possono provocarle, favorirle o incrementarle. Ritenzione Urinaria La ritenzione urinaria è definita come l'incapacità di svuotare completamente la vescica. Si tratta di un disturbo della minzione che può manifestarsi in forma acuta, oppure in forma cronica. Le principali cause sono: Ridotta contrattilità della vescica;

Ostruzione al flusso di urina;

Perdita della coordinazione tra la contrazione della vescica e il rilassamento della muscolatura dello sfintere. I disturbi e le condizioni patologiche che possono portare alla comparsa di ritenzione urinaria sono molteplici. In molti casi, questo disturbo della minzione rappresenta la complicanza di patologie a carico dell'apparato urogenitale (ad esempio, ipertrofia prostatica, calcoli della vescica, prolasso vaginale, cancro, ecc.), ma può anche essere dovuto a: Assunzione di alcuni tipi di farmaci (ad esempio, antipertensivi, FANS, anticolinergici, ecc.);

Grave stasi fecale;

Vescica neurologica in pazienti affetti da morbo di Parkinson, diabete, sclerosi multipla o che hanno subito chirurgia pelvica con denervazione della vescica.