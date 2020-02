In quest'articolo, naturalmente, faremo riferimento al solo minoxidil per uso topico.

Il minoxidil è un principio attivo rientrante nella composizione di diversi farmaci le cui indicazioni variano in funzione della via di somministrazione : i medicinali per uso orale a base di minoxidil vengono utilizzati per il trattamento di casi particolari d' ipertensione ; mentre i medicinali per uso topico (lozioni, schiume, ecc.) a base di minoxidil sono indicati per il trattamento dell'alopecia .

Questo tipo di alopecia è anche noto con il nome di alopecia barbae ; generalmente, non si tratta di un disturbo dalle conseguenze particolarmente gravi, benché possa rappresentare un "danno estetico" piuttosto sentito dalle persone che ne soffrono con conseguenti ripercussioni in ambito psicologico.

L'alopecia della barba è una particolare forma di alopecia areata che colpisce solo la barba , anche se può talvolta manifestarsi in contemporanea all' alopecia del cuoio capelluto.

Il minoxidil è utile nel trattamento dell'alopecia in quanto si è mostrato capace di rallentare la perdita e favorire la crescita di peli e capelli in quelle aree colpite dal disturbo. In particolar modo, l'impiego di questo principio attivo e dei medicinali per uso topico che lo contengono è approvato per il trattamento dell' alopecia androgenetica . Ad ogni modo, l'esatto meccanismo d'azione con cui il minoxidil esercita la sua attività di promozione della crescita di capelli e peli non è ancora stato chiarito.

Trattamento dell'Alopecia della Barba

Per fortuna, in molti casi l'alopecia della barba tende a regredire spontaneamente senza alcun tipo di intervento, tuttavia, ciò non significa che il disturbo sia completamente risolto. Al contrario, come già accennato, l'alopecia della barba può recidivare e ripresentarsi anche dopo anni dall'apparente risoluzione.

In presenza di alopecia della barba comunque, è sempre bene rivolgersi al medico ed evitare trattamenti fai da te senza prima aver consultato questa figura sanitaria. Se lo ritiene necessario, il medico potrà prescrivere al paziente una terapia farmacologica per cercare di risolvere il disturbo.

Si può Usare il Minoxidil per Curare l'Alopecia della Barba?

In Italia, i medicinali a base di minoxidil sono stati approvati ufficialmente e sono indicati per il solo trattamento dell'alopecia androgenetica che colpisce il cuoio capelluto, in uomini e in donne. Applicazioni del minoxidil in altre forme di alopecia non sono state sufficientemente studiate e per questo sul foglietto illustrativo l'unica indicazione è quella relativa all'alopecia androgenetica di cui sopra.

Tuttavia, il minoxidil è stato talvolta utilizzato come farmaco off-label nel trattamento dell'alopecia della barba, così come nel trattamento di altre forme di alopecia. Va specificato, però, che un simile uso dovrebbe essere fatto solo se è il medico a prescriverlo o ad indicarlo espressamente e NON come cura fai da te. L'efficacia del minoxidil in presenza di alopecia della barba e la sua sicurezza d'uso a livello del volto, infatti, sono temi che suscitano pareri discordanti in ambito sanitario, senza contare che l'utilità del minoxidil nel contrastare l'alopecia della barba è ancora dubbia, dal momento che su alcuni pazienti sembra essere efficace mentre in altri non sembra sortire risultati degni di nota.