Mindful eating: cos’è e come praticarlo

La mindfulness è un particolare stato mentale che consiste nel focalizzare la mente sul qui e ora, senza provare ed emettere giudizi, e nello sviluppare una maggiore consapevolezza in merito alle sensazioni avvertite. È incentrata sull'accettazione di tutto ciò che non si può cambiare e arreca molto benessere . Può essere applicata praticamente a ogni ambito della vita, anche all' alimentazione . Il mindful eating , ossia la mindfulness applicata al cibo , garantisce diversi vantaggi, sul piano emotivo, psicologico e anche fisico.

Che cos’è la mindfulness

La mindfulness è una pratica meditativa laica: infatti, non si pone obiettivi spirituali di alcun tipo. Si tratta di un particolare stato mentale che permette alla persona di essere presente in quello che sta facendo e di vivere appieno l'esperienza del momento, senza divagare con il pensiero. Si basa sulla meditazione, sull'osservazione e su "esercizi" specifici che aiutano a stare nel qui e ora, senza rimuginare sul passato e senza immaginarsi il futuro. In questo modo si riesce a vivere ogni istante nella sua profondità, rendendo ciò che è spiacevole più tollerabile.

Concentrandoci su ciò che le sta accadendo, come i suoni e gli odori che sente, la persona ricevi nuovi input, che portano linfa vitale al cervello. In questo modo si libera delle preoccupazioni, delle ansie, dei pregiudizi, dei rimpianti, smettendo di dare importanza alle cose trascurabili e recuperando serenità e benessere. Per questo, la mindfulness è considerata un'alleata contro lo stress, il nervosismo, la distrazione, la non consapevolezza.