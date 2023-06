In arrivo la 2a edizione dei Mypersonaltrainer Days: 16 e 17 settembre a Milano, Arco della Pace Wellness, alimentazione, fitness, happiness: rigenera la salute e il benessere in un evento gratuito, con protagonisti dello sport, della medicina e del benessere Si rinnova nel week end del 16/17 settembre 2023 l'appuntamento con i Mypersonaltrainer Days, l'evento che nel 2022 ha visto la partecipazione di più di 5.000 visitatori appassionati di sport e benessere. La nuova edizione si preannuncia frizzante e coinvolgente, fin dal nome: Wellness Recharge - Nuova energia al benessere. Un hub di ricarica per corpo e mente, gratuito e aperto a tutti, dove sperimentare in qualsiasi momento 4 aree fondamentali per il benessere: Salute e wellness, alimentazione, fitness, happiness. Perché il vero benessere nasce da un approccio olistico e su misura al tempo stesso. Condensata in due giorni ricchissimi, tutta la filosofia di Mypersonaltrainer, il brand del Gruppo Mondadori che raggiunge 13,5 milioni di utenti unici online e quasi 3 milioni di fan sui social, all'insegna del benessere e di uno stile di vita sano. Punto di incontro, il Dazio Doganale di Levante presso l'Arco della Pace, area che spontaneamente i milanesi dedicano ai momenti di benessere, dalla passeggiata domenicale allo sport open air dopo l'ufficio. In questo ambiente urban green sarà possibile vivere il coinvolgimento di attività indoor e outdoor, l'inspiration power di grandi protagonisti, la condivisione di idee per dare nuova energia al benessere in tanti modi diversi Per approfondire: Grande successo per i MyPersonaltrainer Days Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MyPersonalTrainer (@myptrainer)

Wellness: consulti medici, prevenzione e informazione Da quanto tempo non ti prendi cura di te? L'evento è un'occasione facile per consultare professionisti della medicina in tante diverse specialità, semplicemente fissando il tuo appuntamento. I consulti medici gratuiti: appuntamenti imperdibili

La prevenzione è alla base del benessere e anche quest'anno si ripete l'iniziativa in collaborazione con un autorevole partner. Basta fissare l'appuntamento sulla piattaforma dedicata per ricevere consulti medici gratuiti su temi che spaziano dalla nutrizione al benessere cardiovascolare. I talk per saperne di più

Ampio spazio dell'evento è dedicato agli ospiti: medici, scrittori, esperti, personaggi social che costituiscono voci autorevoli nel settore del benessere, un mondo in continua evoluzione. Gli incontri, all'interno del Dazio di Levante, offrono sempre la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo e di approfondire i temi più interessanti. Sono momenti interattivi, in cui è possibile fare domande e trovare nuove risposte nella ricerca del benessere psico fisico. Photo Courtesy Personaggi che danno ispirazione

Ci sono protagonisti che sanno ispirarci con le loro storie e la loro determinazione. Per questo ai Mypersonaltrainer Days sono "convocati" sportivi e personaggi noti che danno allo sport l'importanza che merita nella loro vita. Incontri da non perdere perché fanno scattare la molla e portano nuova energia al benessere. Photo Courtesy

Alimentazione: novità per nutrire il benessere La consapevolezza è sempre più diffusa: l'alimentazione è uno dei pilastri del nostro benessere, sul quale possiamo agire personalmente. Un interesse transgenerazionale, che nei Mypersonaltrainer Days ha lo spazio che merita. Le scelte di ogni giorno per il benessere

L'alimentazione equilibrata non si improvvisa. Come acquisire le buone abitudini? Come mantenerle nel tempo? I Mypersonaltrainer Days si propongono di rispondere a queste e a tante altre domande, attraverso i consulti gratuiti, ma anche gli interventi di esperti e di protagonisti dello sport e dello spettacolo che amano la vita sana.

Fitness: movimento e lezioni gratuite Dal momento che il benessere nasce anche dalla corretta attività fisica, il week end trasforma il cuore di Milano in palestra a cielo aperto. Lo sport, prima di tutto da vivere personalmente, avrà tante declinazioni diverse, ideali per ogni obiettivo e per ogni età. MYPT Urban Walk: per la 2a edizione si pensa in grande

Il successo della prima MYPT Urban Walk invita a un'edizione ancora più coinvolgente all'insegna della massima inclusività: per i 5 Km non competitivi sono invitati davvero tutti, un'occasione per divertirsi con gli amici, in famiglia e anche con i nostri pet. Photo Courtesy Walk ai Mypersonaltrainer Days 2022 con Matteo Giupponi, Cristina Turini e Najla Aqdeir - Photo Courtesy Marco Piraccini Tantissimi appuntamenti gratuiti

Il desiderio di muoversi che accomuna tante persone è più che soddisfatto, con un programma di attività sportive che offre l'imbarazzo della scelta. Noti sportivi insieme a fitfluencer e agli esperti di Mypersonaltrainer guidano gli appassionati ad allenarsi in discipline diverse, cimentandosi in sport più diffusi come il Crossfit o sperimentando attività di tendenza che coinvolgono sempre nuovi adepti, come il Silent Fitness. Anche in questo caso, fondamentale il piacere di scegliere la tipologia e il grado di intensità più adatto a ciascuno, tra workout e pratiche wellness. Photo Courtesy Nicolò Famiglietti, fitfluencer, alla prima edizione dei Mypersonaltrainer Days. Photo Courtesy Marco Piraccini