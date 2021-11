Toy Cleaner per l'igiene dei sex toys: come sceglierli L'utilizzo dei sex toys, si sa, è stato ormai ampiamente sdoganato: che si tratti di utilizzarli da soli o al contrario con il proprio partner per aggiungere un po' di pepe al rapporto di coppia, possono diventare infatti deglii accessori utili e divertenti. Trattandosi però di oggetti destinati a entrare in contatto con le parti intime, particolarmente delicate, è fondamentale non trascurarne la pulizia. Utilizzare sex toys non adeguatamente igienizzati, infatti, può causare fastidiose infiammazioni e irritazioni. In commercio, anche online, sono però disponibili molteplici toy cleaner, ovvero dei detergenti appositamente pensati per la pulizia dei sex toy. Facili da utilizzare ed anche economici, i toy cleaner sono composti da sostenze che non provocano irritazioni e sono disponibili in formato spary o liquido. Quali sono i più efficaci? Per orientarsi al meglio nella scelta può essere utile dare un'occhiata ai toy cleaner più venduti su Amazon. Eccone una selezione.

Mister B CLEAN Spray Detergente Tra i toy cleaner più venduti su Amazon c'è Mister B clean. Si tratta di uno spray antibatterico, igienizzante e disinfettante, appositamente realizzato per la pulizia e la manutenzione dei giocattoli erotici. Utilizzarlo è semplicissimo: basta spruzzare il prodotto sulla superficie interessata e lasciare agire, pulnedo poi con un panno morbido e pulito. Il prodotto è delicato sulla pelle e non macchia i tessuti. Mister B CLEAN Spray Detergente - 200 ml da € 11,24 Vedi l'offerta

pjur Med Clean Spray Anche questo detergente può essere utilizzato per la pulizia dei sex toys. Si tratta infatti di uno spray per l'igiene intima, adatto sia per uomo che per donna. Delicato sulla pelle, il detergente ha un profumo leggero e fresco ed è arricchito da una funzione antibatterica poiché è in grado di inibire la proliferazione dei batteri. Non contenendo alcol, pjur med CLEAN è adatto all'uso anche su pelli sensibili ed è dermatologicamente testato. pjur Med Clean Spray 100 ml da € 10,43 Vedi l'offerta