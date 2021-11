Migliori Offerte Amazon Black Friday 2020: Tutti gli Sconti

E' utile monitorare sempre e studiare di mese in mese quali sono gli articoli in offerta, così da poter fare acquisti sempre vantaggiosi, avendo l'opportunità di acquistare a prezzi economici.

Quali sono le migliori offerte di Amazon per il Black Friday 2020? Come certamente sanno tutti coloro che utilizzano l'e-commerce più famoso per fare acquisti, sanno bene che gli sconti sono all'ordine del giorno, letteralmente, ma al Black Friday ancora di più. Si può infatti approfittare di offerte lampo, quelle che durano solo fino a esaurimento scorte, ma anche di offerte del giorno e, per la verità, ci sono offerte che durano un tempo più lungo, anche una o due settimane.

Il modello di Asus è perfetto tanto per chi desidera tenere sotto controllo il proprio stato di salute che per gli sportivi che vogliono tenere traccia dei loro allenamenti. Il dispositivo, dal design compatto e leggero, registra infatti i dati relativi alla pressione sanguigna e alla frequenza cardiaca in modo intuitivo e semplice ma tiene traccia anche del numero di passi fatti in un giorno e del numero di calorie bruciate in un giorno in base alla frequenza cardiaca, al livello di attività, al sesso, all'età e al peso. Il sensore GPS integrato abilita le statistiche delle attività di tracciamento come velocità, distanza e durata. Inoltre lo smartwatch di Asus permette di ricevere notifiche visive e con vibrazione delle chiamate o dei messaggi in arrivo senza togliere il telefono dalla tasca o dalla borsa.

Il modello Huawei Watch GT è perfetto per l'attività sportiva sia all'aperto che al chiuso perché permette di tenere traccia dei propri allenamenti grazie ai precisi sistemi di geolocalizzazione di cui è dotato. Il dispositivo annovera funzioni diverse, tra cui chiamate Bluetooth, notifiche dei messaggi, sistema TruSleepTM 2.0 per il rilevamento della qualità del sonno e sistema TruRelax per il monitoraggio della pressione sanguigna. Tra i suoi vantaggi anche un design accattivante con display in vetro 3D di alta qualità e una batteria a lunga durata che garantisce un'autonomia di due settimane.

per gli amanti dello sci quello di Huawei può essere lo smartwatch ideale. Il dispositivo infatti fornisce dati completi relativi a frequenza cardiaca, velocità media, massima pendenza, pista e distanza per lo sci di fondo, sci e snowboard su pista. Supporta 100 modalità di allenamento, tra cui 17 professionali e 85 personalizzate. La batteria garantisce fino a 2 settimane di durata e con soli 5 minuti di ricarica rapida wireless si può disporre di un utilizzo di 10 ore. Con HUAWEI WATCH GT 2 è possibile inoltre ricevere, rifiutare o disattivare le chiamate.

Praticamente indispensabili per chi ha a cuore il proprio benessere , i fitness tracker e gli smartband sono diventati da tempo i compagni inseparabili di chi si allena, così come gli smartwatch . In grado di monitorare le prestazioni di un training, il sonno, le pulsazioni e, in alcuni casi, dotati anche di programmi di allenamento, fitness tracker e smartwatch sono un articolo veramente utilissimo per chi vuole conoscere i propri progressi e avere utili dati sulla propria salute.

Attrezzi e accessori per l'home fitness

Allenarsi anche a casa, o comunque avere a disposizione l'attrezzatura per farlo, può essere un grande vantaggio. Prima di tutto possiamo gestire il nostro tempo di allenamento in maniera diversa e in seconda battuta possiamo recuperare tutte quelle volte che, per un motivo o per un altro, non riusciamo proprio ad andare in piscina o in palestra.

Questo mese si possono trovare in offerta gli elastici, una funzionalissima cyclette, la kettlebell.

Bluefin Fitness Pedana Vibrante Ultra Slim

Il modello di Bluefin ha un design ultra sottile, perfetto per l'home fitness. Dotato di tecnologia vibrante di ultima generazione, il dispositivo è indicato per perdere peso ma anche per migliorare la circolazione, ridurre la cellulite e aumentare la densità muscolare. Tra le sue caratteristiche, la possibilità di connetterlo a qualsiasi dispositivo tramite bluetooth e gli altoparlanti integrati che consentono di ascoltare la propria musica preferita durante l'allenamento. Dotato di display LCD, ha anche un telecomando per selezionare facilmente i vari programmi a disposizione.

Pedana Vibrante Global Relax Zen Shaper® Plus

La pedana vibrante di Global Relax è in suddivisa in 3 zone di esercizio che la rendono ideale per passeggiata, jogging e corsa. Il dispositivo è dotato di 3 modalità automatiche e 10 manuali, con un timer che consente di selezionare il tempo dell'esercizio da 5 fino a 30 minuti. Tra le sue caratteristiche, anche il connettore USB per riprodurre la musica in formato MP3 e la possibilità di sincronizzare il livello di intensità dell'esercizio con il ritmo della musica in riproduzione. In dotazione vengono fornite anche alcune corde elastiche di fitness così da combinare il movimento vibrante della piattaforma con un'ampia gamma di esercizi per braccia, busto e spalle

Bluefin Fitness Pedana Vibrante 3D

Questo modello di Bluefin è invece caratterizzato dalla presenza di due motori indipendenti interni che creano un'intensa vibrazione 3D e che garantiscono un allenamento ottimale. L'innovativo sistema con doppio motore combina infatti la classica vibrazione lineare con un'oscillazione laterale all'avanguardia. La pedana dispone inoltre di un'ampia superficie basculante con rivestimento antiscivolo e altoparlanti bluetooth per potersi allenare ascoltando la musica. In dotazione vengono fornite anche le fasce elastiche per allenare la parte superiore del corpo e il telecomando per selezionare agevolmente i programmi di allenamento.

Bluefin Fitness Pedana Vibrante 4D

Ancora più innovativa rispetto al modello precedente, la pedana vibrante 4D di Bluefin vanta addirittura 3 motori che permettono di produrre vibrazioni, oscillazioni e anche micro vibrazioni, sia separatamente che in contemporanea. La pedana offre 3 programmi e 7 combinazioni manuali per compiere una grande varietà di esercizi. Utilizzata in modalità massaggi, consente di stimolare la circolazione del sangue e dare sollievo ai piedi e alle gambe affaticate. Inoltre il dispositivo è dotato di LED ultra luminosi che permettono di di capire l'intensità dell'allenamento colorandosi di rosso, arancio o verde. Tra gli optional anche gli altoparlanti Bluetooth 4.0, il telecomando ergonomico e il pannello di controllo.

Pedana Vibrante 4 D

Homcom Cyclette Elettrica Compatta

Ideale per chi desidera puntare su una cyclette semplice e compatta, quella di Homcom è pensata per consentire un esercizio regolare, adatto a mantenersi in forma bruciando calorie e coinvolgendo i muscoli di tutto il corpo. Con questa cyclette infatti si allenano sia le braccia che le gambe. Ideale anche per le persone anziane, ha un'altezza regolabile su 6 livelli differenti e un pratico display LCD dove tenere sotto controllo il tempo, la velocità, la distanza percorsa ma anche le calorie bruciate. La resistenza può essere controllata semplicemente tramite un pulsante e l'altezza del manubrio è regolabile su 6 livelli così da consentire una postura comoda.

Tapis Roulant Elettrico YM TAP120

Tra i modelli professionali in vendita su Amazon, c'è il tapis roulant di YM che consente un allenamento ottimale per perdere peso e tonificare i muscoli. Tra le sue caratteristiche, la possibilità di collegarlo allo smartphone e al tablet tramite l'app Kinomap per monitorare i risultati di allenamento. Dotato di display innovativo, con comandi touch e smart program, il tapis roulant di YM è studiato in modo da poter sfruttare praticamente tutto lo spazio della pedana per la corsa ma anche per occupare il minor spazio possibile quando è chiuso. Grazie alle ruote a rullo questo modello può essere inoltre trasportato facilmente.

Elettrostimolatore Tesmed Max 830

Per chi desidera un elettrostimolatore professionale il modello Tesmed Max 830 può essere la scelta giusta. Il dispositivo propone infatti programmi studiati per tonificare e potenziare i muscoli, anche quelli di addominali e glutei, oltre che per allenamento, recupero e massaggi per la schiena, la cervicale e le spalle. La sua peculiarità è il Sistema waims che produce stimolazioni sequenziali dal basso verso l'alto, con risultati ottimali in termini di drenaggio dei liquidi e microcircolazione. Dotato di 20 programmi impostabili per frequenza, intensità e durata e 79 preimpostati, può essere regolato su 99 livelli di intensità a seconda delle esigenze.

Elettrostimolatore Tesmed Max5

Max 5 di Tesmed è un elettrostimolatore muscolare che dispone di 20 programmi personalizzabili, sia dal punto di vista della durata che della frequenza. Il dispositivo è adatto anche per un uso estetico perché offre ben 75 trattamenti per recuperare la forma fisica: l'elettrostimolatore può essere infatti usato efficacemente per rimodellare, rassodare, tonificare ma anche contrastare gli inestetismi della cellulite. Anche questo modello di Tesmed dispone dell'esclusivo sistema Waims con onde sequenziali e stimolazioni progressive dal basso verso l'alto regolabili. Il dispositivo funziona con batteria ricaricabile.