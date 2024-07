L' Amazon Prime Day 2024 è un evento di sconti straordinari che offre l'opportunità perfetta per fare acquisti intelligenti, in vista dell'estate o per regali speciali, garantendo ottimi rapporti qualità-prezzo. Gli sconti coprono tutte le categorie merceologiche sul sito, ma noi punteremo un'attenzione particolare alle offerte di benessere .

Qui troverai alcune offerte anticipate su prodotti per il benessere, selezionate ogni giorno dai nostri esperti. Non lasciarti sfuggire l'occasione!

Accessori per l’allenamento

Scopri una vasta gamma di accessori essenziali per l'allenamento, pensati per migliorare le tue sessioni di fitness in modo efficace e confortevole. Questi accessori sono progettati per supportare diverse forme di esercizio, adatti a tutti i livelli di fitness e a vari ambienti di allenamento, dalla palestra a casa tua. Ecco quelli in offerta anticipata aspettando il Prime Day!

SYXUPAP Fascia Addominale Dimagrante

La cintura sportiva SYXUPAP è progettata per rendere l'allenamento più efficace. Adatta per uomini e donne con vita da 55 cm a 102 cm e peso da 89 kg a 179 kg. Aumenta l'attività termica e stimola la produzione di sudore, affinando la vita e riducendo il grasso sulla pancia. Fornisce supporto preventivo e terapeutico, ideale per allenamenti intensi. Realizzata in neoprene CR extra spesso, offre un eccellente isolamento termico e supporto muscolare. Adatta per vari sport e attività quotidiane, è un regalo perfetto per amici e familiari.

ZhaoCo Kettlebell Morbido

Il kettlebell ZhaoCo morbido è riempito con sabbia di ferro e ha una base flessibile per ridurre l'impatto in caso di caduta, proteggendo sia il corpo che i pavimenti. Ha un'impugnatura ergonomica ampia e antiscivolo per un uso confortevole a una o due mani. Disponibile in pesi di 4kg, 6kg, 8kg, e 10kg, è adatto sia per principianti che professionisti. Realizzato in PVC e ferro, è resistente, anticorrosivo e sicuro. Ideale per esercizi a casa, in ufficio e in palestra, migliora forza, resistenza del nucleo, equilibrio, flessibilità e coordinazione.

GeeRic Bottiglia Termica 1 Litro

La bottiglia termica in acciaio inox 304 è sicura e robusta, mantenendo le bevande calde per 12 ore e fredde per 24 ore. Con una capacità di 1000 ml, viene fornita con spazzola e borsa per il trasporto. Ideale per escursioni, sport e come regalo.