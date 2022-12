I 10 migliori massaggiatori per la circolazione delle gambe secondo le recensioni Amazon

Massaggiatori per la circolazione delle gambe

Le gambe gonfie e pesanti sono spesso sintomo di una cattiva circolazione. Sicuramente si tratta di un problema che va affrontato in sede medica, rivolgendosi al proprio medico di fiducia per comprenderne la causa ed intervenire su di essa con i mezzi appropriati. Tuttavia, per trovare sollievo, si può approfittare di alcuni semplici macchinari che operano un massaggio sulle gambe, facilitando il drenaggio dei liquidi.

Come è facile immaginare, esistono diverse tipologie di massaggiatori. Alcuni di essi perseguono un mero obiettivo estetico (rispettabilissimo!) e, ad esempio, sono pensati per eliminare, o meglio per tentare di eliminare, la cellulite. Altri macchinari sono invece più complessi e funzionano per compressione. Sono dei veri e propri gambali che, grazie ad un sistema di compressione, aiutano nel drenaggio dei liquidi.