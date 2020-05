Migliori Bici con Pedalata Assistita Spostarsi in bicicletta per andare al lavoro, a fare la spesa o nel tempo libero è un'abitudine che molti cittadini hanno soprattutto nei piccoli centri ma che si sta sempre più diffondendo anche nelle città grandi, fino alle metropoli. Il bonus bici contenuto nel Decreto di Rilancio, un incentivo che copre fino a 500 euro di spesa per l'acquisto di un mezzo della cosiddetta "mobilità dolce", favorisce ulteriormente il passaggio alle due ruote green. Per guidarvi in un acquisto consapevole, abbiamo pensato di realizzare una guida alle migliori bici con pedalata assistita presenti sul mercato. Cosa sono esattamente? Chiamate anche e-bike, o pedelec, questi mezzi a due ruote sono un'alternativa alla macchina e ai mezzi pubblici, un po' come il monopattino elettrico, e per molti anche al tradizionale motociclo. Ma cerchiamo di capire meglio cos'è una bici a pedalata assistita e quali sono le sue caratteristiche.

Bici con Pedalata Assistita e Bici Elettrica: differenze Chiariamo subito che bici a pedalata assistita e bici elettrica non sono la stessa cosa, anche se quando si parla di e-bike ci si riferisce ad entrambe. Fatta luce su questo punto, scopriamo nel dettagli cosa differenzia l'una dall'altra. La bicicletta con pedalata assistita, detta anche o pedelec, è, come già anticipato, una bici a cui è applicato un motore alimentato da una batteria al litio e dei sensori sui pedali che rilevano la forza che imprimiamo nella pedalata in modo da sostenerla. La bici con pedalata assistita, insomma, è una normale bicicletta finché non si attiva il motore. Quest'ultimo è un aiuto alla pedalata, permette di fare meno sforzo andando più veloci, ma se il ciclista smette di pedalare questa si ferma. Il vantaggio, dunque, azionando il motore, è quello di fare meno fatica andando più veloce e di affrontare con un buon risparmio energetico e di fiato le situazioni stradali più impegnative, ovvero le salite. Solitamente le e-bike, soprattutto le più moderne, hanno una batteria portatile facilmente ricaricabile ad una presa di corrente.



La bicicletta elettrica anche detta speed pedelec, invece, è un mezzo a due ruote più simile al motociclo. Non è necessario pedalare per attivare una batteria, cammina da sola con il solo motore elettrico, ma è comunque provvista di pedali che consentono di usarla come una bici trazionale. Proprio in virtù di queste differenze, la bicicletta elettrica per il Codice della Strada deve rispettare le stesse norme del ciclomotore.