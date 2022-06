Migliori Bici con Pedalata Assistita 2022: quale e-bike Comprare

Per guidarvi in un acquisto consapevole, abbiamo pensato di realizzare una guida alle migliori bici con pedalata assistita presenti sul mercato. Cosa sono esattamente? Chiamate anche e-bike, o pedelec, questi mezzi a due ruote sono un'alternativa alla macchina e ai mezzi pubblici, un po' come il monopattino elettrico, e per molti anche al tradizionale motociclo.

Spostarsi in bicicletta per andare al lavoro, a fare la spesa o nel tempo libero è un'abitudine che molti cittadini hanno soprattutto nei piccoli centri ma che si sta sempre più diffondendo anche nelle città grandi, fino alle metropoli.

Bici con pedalata assistita: le 5 migliori acquistabili online

Queste di seguito sono le e-bike più apprezzate da chi ne ha acquistata una online: tra di esse troviamo alcune elettriche e alcune a pedalata assistita. I criteri di scelta sono la media-recensioni dei clienti e il rapporto tra qualità e prezzo.

F.lli Schiano E- Moon 28''

Questa bicicletta elettrica è dotata di un potente motore anteriore ANANDA M129F da 250W e 40Nm con una velocità massima supportata fino a 25 km / h, che offre una lunga durata e alte prestazioni. Ha inoltre una batteria al litio GREENWAY YJ145 36V, 13Ah, 468Wh che si ripone comodamente sotto il portapacchi:100 km di autonomia in modalità ECO. Cambio Shimano Tourney RD-TY300 che permette di selezionare facilmente 7 velocità, adatto per qualsiasi tipo di strada e telaio in alluminio con manubrio regolabile, freni Shimano V-BrakePromax TX117, pneumatici Kenda e forcella rigida. La bici viene consegnata montata al 98%, dotata di luce anteriore e posteriore alimentata dalla batteria della bicicletta, display a LED, cavalletto centrale, comoda sella Selle Royal con un sistema di sgancio rapido, campanello, parafanghi e copricatena.

Momo Design Venezia

Momo Design Venezia è uno dei modelli di bici a pedalata assistita proposto dalla celebre azienda italiana sempre attenta a realizzare prodotti di qualità e con una particolare attenzione al design. La bici - da adulti e unisex - è assemblata in Italia in ottimo materiale robusto e resistente, ben equipaggiata per una guida sicura - anche notturna - e con componenti delle migliori marche, come per esempio il cambio Shimano a 6 rapporti. Telaio in acciaio, ruote 26" x 1,75", parafanghi in acciaio, motore posteriore 250 W, freni V-Brake, luci LED, batteria ricaricabile, ioni di litio 280 wh. Tre i livelli di assistenza, funzione walk a 6 km/h.

ESKUTE Bici Elettrica Wayfarer

Eskute Wayfarer è la e-citybike perfetta per chi cerca una compagna quotidiana potente e robusta. L'azienda olandese presta sempre attenzione alla durata, alla sicurezza e al comfort di guida delle sue biciclette. La batteria è da 36V 10AH 360Wh al litio integrata (rimovibile), con tempo di ricarica 6-8 ore. L'autonomia della batteria è di circa 30-65km e la durata di una piena ricarica della batteria è strettamente legata ad una serie di fattori, come la pressione dei pneumatici, il peso del ciclista, il tempo (condizioni del vento), le condizioni della strada, ecc. Il cambio è Shimano 7 velocità con deragliatore anteriore, il freno è a disco anteriore e posteriore.

Ebike pieghevole Dyu

Questo modello ha un motore senza spazzole da 240 W 36 V. La velocità massima arriva fino a 25 km/h, con una lunga durata della batteria: può percorrere 40 chilometri in modalità puramente elettrica. Doppi ammortizzatori e guida facile su strade rurali di montagna e strade urbane ne caratterizzano l'utilizzo. Sedile e maniglia sono regolabili, mentre il corpo in lega di alluminio-magnesio, a bassa densità e alta resistenza, garantisce peso leggero e facile trasportabilità. I pneumatici monopezzo in lega di alluminio da 12 pollici hanno una presa più forte. Il design leggero da 22 kg rende l'apprendimento facile per giovani e principianti.

VIVI C26 Ebike

La bici elettrica Vivi da 26 pollici ha una buona mobilità e uno stile classico. È elegante e alla moda, combinando uno stile rilassato con una vera praticità. È progettata per attraversare i quartieri e viaggiare, oltre che per fare il pendolare comodamente in città. Questa bici ha un robusto telaio in acciaio al carbonio, pneumatici da 26 pollici e un resistente portapacchi, con l'aggiunta di parafanghi e paracatena per un'eccellente esperienza di guida in città. La batteria agli ioni di litio 36V 8Ah è rimovibile, pesa 2,9 kg e garantisce una velocità di crociera di 40-55 km. Due i metodi di ricarica, quella veloce richiede solo 4-6 ore.

Nilox X8 Plus

Nilox X8 Plus è una bici elettrica a pedalata assistita che non conosce limiti, grazie alle gomme fat da 20 x 4", al doppio freno a disco e alla batteria removibile da 36 V - 13 Ah che permette di percorrere in modalità assistita fino a 70 km. Potente e robusta anche nell'aspetto, Nilox X8 Plus è dotata di cambio Shimano a 7 velocità e motore brushless High Speed da 36V - 250W per una velocità massima di 25 km/h. Si caratterizza per un design audace e moderno, come il telaio ripiegabile, le potenti luci LED e il display LCD che permette di scegliere fra 5 modalità di guida, per sentirsi a proprio agio sia su percorsi sterrati che in centro città.