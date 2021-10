I migliori aspirapolvere senza filo E' uno degli elettrodomestici must have degli ultimi anni, capace di far riscoprire l'importanza e il piacere di una casa sempre pulita e igienizzata, specie in presenza di bambini, di persone allergiche - ad esempio alla polvere o agli acari - o di animali domestici. Parliamo degli aspirapolvere senza filo, evoluzione di quelli classici utilizzati fin dalla fine dell'Ottocento e chiamati anche "scope elettriche" per la facilità di utilizzo e per il piccolo ingombro che comportano. Maneggevoli e in grado di fare il loro lavoro in pochi minuti, gli aspirapolvere senza filo sono diventati anche un'ottima idea regalo. Ma quale scegliere, tra i tanti modelli in commercio? Ecco la nostra selezione.

I migliori aspirapolvere senza filo: miglior rapporto qualità-prezzo L'aspirapolvere senza fili che coniuga al meglio eccellenza e costo è il Dyson Cyclone V10, tra i prodotti di punta di uno dei marchi più celebri del settore. Questo elettrodomestico, silenzioso e alimentato dal motore digitale Dyson V10 per una potente aspirazione 14 cicloni, garantisce fino a 60 minuti di aspirazione grazie alla batteria a 7 celle in nichel-cobalto. Il suo sistema di filtrazione completamente sigillato intrappola il 99,97% delle particelle. Tra i plus di questo aspirapolvere senza fili troviamo la sua maneggevolezza: basta infatti un clic per trasformarlo in un palmare, e un altro per riportarlo al suo stato iniziale. Il suo meccanismo "Point and Sho" espelle igienicamente polvere e detriti in profondità nel cestino, in una solo gesto e senza bisogno di toccare lo sporco. L'aspirapolvere Dyson Cyclone V10 cade a goccia nel dock montato a parete. Tre le modalità di alimentazione, per soddisfare qualsiasi attività su qualsiasi tipo di pavimento. Dal punto di vista sanitario, il prodotto è certificato da Allergy Standards Limited e a prova di asma e allergie: soddisfa o supera gli standard per rimuovere efficacemente la polvere contenente allergeni da tappeti e pavimenti duri. E' dotato di strumento a fessura Flexi. Dyson ASPIRAPOLVERE SENZA FILO CYCLONE V10 ABSOLUTE da € 550,00 € 607,53 -9% Vedi l'offerta Un altro aspirapolvere senza fili dall'altissimo rapporto tra qualità e prezzo è lo SpeedPro Max Aqua+ XC8147. Modello tra i più gettonati su Amazon anche grazie alla garanzia del marchio Philips, l'elettrodomestico permette – grazie alla sua tecnologia a liquido – di aspirare e pulire contemporaneamente polvere, sporco e macchie in una sola passata. Basta aggiungere detergente per rimuovere fino al 99% dei batteri. Le batterie agli ioni di litio consentono una pulizia completa con la massima potenza di aspirazione in modalità turbo (oltre 125 mq con una sola carica). L'esclusivo ugello di aspirazione a 360 gradi raccoglie più sporco e polvere da tutti i lati (fino al 99,7% di polvere e sporcizia). Il design dell'aspiratore consente un angolo basso e si appiattisce completamente sul pavimento, anche sotto i mobili bassi. Gli accessori integrati (spazzola pieghevole e bocchetta per fessure) garantiscono una pulizia senza interruzioni. Oltre all'aspirapolvere a batteria con ugello standard e ugello di aspirazione a 360°, il prodotto comprende accessori come la bocchetta per fessure, l'imbottitura in microfibra, la spazzola integrata, il filtro di ricambio separato, un tubo di prolunga, una mini spazzola turbo e un ugello per acqua. Philips SpeedPro Max Aqua+ XC8147/01, Aspirapolvere Senza Fili con Funzione di Pulizia, Blu, 84 decibeles da € 549,00 Vedi l'offerta Contenuto sponsorizzato: My-personaltrainer.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, My-personaltrainer.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati