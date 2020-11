Migliore Compostiera Domestica: quale scegliere per fare il compost in casa

Cos'è la compostiera domestica? La compostiera domestica può essere uno strumento molto utile in casa perché consente di trasformare i rifiuti organici in un ottimo fertilizzante per le piante, ovvero in concime organico naturale o compost. Del tutto simile a un semplice contenitore, la compostiera permette di riprodurre in casa quello che è un normale meccanismo biologico che avviene in natura, ovvero la decomposizione aerobica. La compostiera domestica rappresenta dunque non solo un modo intelligente ed ecologico per smaltire i rifiuti organici che vengono prodotti ogni giorno, e dunque per limitare l'impatto sull'ambiente, ma anche per permettere alle piante coltivate in giardino o in terrazzo di crescere meglio grazie a un fertilizzante 100% naturale, privo di sostanze chimiche spesso dannose.

Cosa si può buttare nella compostiera? Perché la compostiera si riveli davvero utile ed efficiente, però, è bene prestare attenzione ad alcuni accorgimenti ed evitare errori che possono dare luogo a cattivi odori o alla fuoriuscita di sgradevoli liquami. La prima regola, dunque, è quella di scegliere con cura i rifiuti da mettere all'interno: l'importante infatti è bilanciare i rifiuti organici umidi, ovvero quelli proveniente dai comuni scarti della cucina, come bucce di frutta o scarti di vegetali, con quelli secchi, ovvero foglie, rami, paglia o segatura. Anche il luogo in cui viene posizionata la compostiera è molto importante: meglio scegliere infatti una zona fresca, soprattutto d'estate, al riparo dalla luce e dal calore diretto del sole. In commercio esistono diversi modelli di compostiera: a variare oltre al prezzo è spesso la capienza che può andare dai 200 ai 400 litri. L'ideale è scegliere un modello adatto alle proprie esigenze e alla destinazione d'uso: per un giardino di grandi dimensioni può essere utile una compostiera capiente, che può esssre appoggiata direttamente sul terreno, mentre per un terrazzo può essere sufficiente una compostiera compatta, sollevata da terra. Per orientarsi al meglio nella scelta abbiamo selezionato le migliori 4 compostiere domestiche in vendita su Amazon. Eccole!

Compostiera Mattiussi Ecologia Perfetta per giardini di piccole e grandi dimensioni, la compostiera di Mattiussi ha una capacità di 310 litri ed è efficace per smaltire i rifiuti organici domestici trasformandoli in ottimo fertilizzante per le piante. Pensata per favorire le condizioni ambientali ideali per il processo di decomposizione dei rifiuti organici, non può però essere utilizzata nei terrazzi perché deve stare a contatto con il terreno. Tra le sue caratteristiche anche un pratico sportellino nella parte anteriore che consente di prelevare facilmente il compost. Mattiussi Ecologia COMPOSTER 310, Verde € 86,00 Vedi l'offerta

Compostiera da giardino Vounot È realizzata in plastica riciclata resistente la compostiera da giardino di Vounot. Pensata per sviluppare calore all'interno e favorire un migliore humus, consente un compostaggio di rifiuti organici in poco tempo. La capacità è di 300 litri e l'apertura nella parte inferiore consente di rimuovere facilmente il compost fresco. Grazie al sistema a clic, inoltre, si monta facilmente senza bisogno di strumenti particolari. Gli utenti di Amazon l'hanno apprezzata per la sua funzionalità ma anche per la capienza del contenitore. VOUNOT Compostiera da Giardino, 300L Composter da Esterno, Nero € 48,99 Vedi l'offerta