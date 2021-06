In commercio è possibile acquistare dei veri e propri kit pulizia dei denti e igiene dentale. Vediamo quali sono i migliori in vendita online:

L' igiene dentale è fondamentale e non va trascurata. Oltre al controllo periodico dal dentista e al lavaggio quotidiano con spazzolino e dentifricio , il filo interdentale ed altri accessori sono indispensabili per prendersi cura di denti .

Grazie alle sue testine professionali è facile e sicuro da usare, ha un'impugnatura in silicone antiscivolo, luce LED ausiliaria e batteria integrata da 300 mAh che garantisce un lungo tempo di autonomia e non è necessario ricaricarla frequentemente.

Il kit tartato denti riparazioni è uno strumento dotato di 2 testine di pulizia per rimuovere efficacemente macchie e impurità dai denti più tenaci, per eliminarne tartaro e placca dentale .

Si adatta alle diverse condizioni di denti e gengive, esegue una pulizia accurata molto silenziosa in modo da poter godere di una migliore spazzolatura dentale rispetto a uno spazzolino normale. Sono incluse 4 testine di ricambio. Le setole morbide sono progettate in nylon Dupont, in modo tale da adattarsi alla topografia dei denti per un'accurata pulizia delle gengive e delle zone difficili da raggiungere.

Uno spazzolino da denti elettrico, per denti puliti al 100%, senzsa macchie e residui. E' lo spazzolino Breett che promette denti sani e puliti in 7 giorni e un miglioramento di gengive e denti.

Il kit offre 3 modalità regolabili per soddisfare le diverse esigenze in caso di pulizia dentale. Se un normale spazzolino può pulire solo la superficie visibile dei denti, questo kit localizza le macchie e le rimuove completamente.

Il design impermeabile IPX7 è adottato sia all'interno che all'esterno per fornire una doppia protezione. Il design intelligente previene le perdite e consente di utilizzare il filo interdentale in sicurezza per la doccia in bagno. Il serbatoio dell'acqua rimovibile e ad apertura totale di grande capacità consente di pulire a fondo il calcare e la placca dentale, cosa impossibile per i comuni irrigatori orali.

Idropulsore dentale con 8 ugelli multifunzione

Un idropulsore dentale con 8 punte per ugelli multifunzionali per uso familiare: l'irrigatore orale domestico Turewall viene fornito con 8 punte, tra cui 3 punte per getto classiche, 1 pulisci lingua, 1 punta per placca dentale, 1 punta ortodontica, 1 punta parodontale e punta per spazzolino da denti.

Si tratta di punte a getto multifunzione utili per arrivare a pulire dove lo spazzolino da denti non può facilmente toccarsi. Gli ugelli a getto possono essere conservati in modo igienico e conveniente nel coperchio sigillato e sepa. L'idropulsore è dotato di un ampio serbatoio d'acqua da 600 ml e design anti-perdite.

Secondo alcunui utenti il prodotto è completo e valido. Altri non sono rimasti completamente soddisfatti.