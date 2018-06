Effetti Collaterali Causati dall'Assunzione della Midodrina

Come qualsiasi altro farmaco, anche la midodrina è in grado di provocare effetti collaterali, benché non tutti i pazienti li manifestino o li manifestino nello stesso modo. Difatti, ciascun individuo reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del principio attivo in questione.

Ad ogni modo, fra gli effetti indesiderati che possono manifestarsi in seguito alla somministrazione di midodrina, ritroviamo:

Capogiri;

Vertigini;

Sensazione di formicolio localizzata, in particolare, al capo e al tronco.

I suddetti effetti indesiderati possono manifestarsi una o due ore dopo la somministrazione del farmaco e possono perdurare addirittura per 3-5 ore.

Sovradosaggio

L'assunzione di dosi eccessive di midodrina può portare alla comparsa di:

In caso di sovradosaggio da midodrina - sospetto o accertato - è necessario rivolgersi subito al medico o recarsi nel più vicino ospedale. Il trattamento è generalmente sintomatico e di supporto e varia in funzione del tipo e della gravità dei sintomi manifestati.