Midazolam: A Cosa Serve ed Effetti Collaterali

Generalità Che Cos'è il Midazolam e Caratteristiche generali Il midazolam è un principio attivo appartenente al gruppo delle benzodiazepine che può essere somministrato per via orale o per via parenterale. Shutterstock Midazolam - Struttura Chimica Il midazolam si trova all'interno di diversi medicinali, alcuni il cui impiego è riservato al solo ambito ospedaliero, altri acquistabili dietro presentazione di ricetta medica ripetibile di tipo limitativo o RRL (farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di specialisti o di centri ospedalieri). Poiché questi ultimi sono classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Esempi di Medicinali contenenti Midazolam Buccolam® (soluzione per mucosa orale)

Epistatus® (soluzione per mucosa orale)

Ipnovel® (soluzione iniettabile)

Midazolam Accord® (soluzione iniettabile)

Midazolam B. Braun® (soluzione iniettabile)

Midazolam Hameln® (soluzione iniettabile)

Midazolam Ibi® (soluzione iniettabile)

Midazolam Bioindustria L.I.M.® (soluzione iniettabile)

Ozased® (soluzione orale)

Talentum® (soluzione iniettabile)

A Cosa Serve Quando si Usa il Midazolam e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? Le indicazioni terapeutiche del midazolam possono variare in funzione del medicinale e della via di somministrazione presi in considerazione. Il midazolam in forma di soluzione orale è indicato nei bambini dai sei mesi ai 17 anni di età per indurre una sedazione moderata: Prima di eseguire procedure diagnostiche o terapeutiche;

Come premedicazione prima dell'anestesia. Il midazolam in forma di soluzione per mucosa orale è indicato - agli opportuni dosaggi - nei bambini di età compresa fra i 3 mesi e i 18 anni per arrestare una crisi convulsiva improvvisa e prolungata. In questo caso, il midazolam deve essere usato solo su bambini e adolescenti che abbiano avuto una diagnosi di epilessia. Il midazolam somministrato per via parenterale (endovena o intramuscolo) è usato: Negli adulti per indurre l'anestesia o come componente sedativo nell'anestesia combinata;

In adulti e bambini: Per indurre una sedazione cosciente prima e durante un esame medico o durante l'esecuzione di procedure per le quali è necessario che i pazienti siano svegli; Per indurre sedazione quando i pazienti si trovano in terapie intensive; Come premedicazione prima dell'anestesia.



Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di utilizzare il Midazolam? Prima di iniziare il trattamento con midazolam, è necessario informare il medico dello stato di salute del paziente, mettendolo a conoscenza della presenza di qualsivoglia disturbo o malattia. In particolare, il medico deve esser informato se il paziente: Presenta problemi polmonari che causano difficoltà respiratorie;

È affetto da disturbi o malattie epatiche, renali e/o cardiache;

Sta assumendo altri farmaci sedativi e si sente privo di energie, molto debole e debilitato;

Beve grandi quantità di alcol o ha avuto problemi con l'uso di alcol in passato (storia di alcolismo);

Assume droghe o ha avuto in passato problemi di abuso di droghe (storia di tossicodipendenze). Inoltre, è importante sapere che il midazolam può influenzare la memoria del paziente dopo la sua somministrazione e che i pazienti devono essere tenuti sotto osservazione dopo il suo impiego. NOTA BENE Visti gli effetti sedativi del midazolam, è necessario evitare di guidare veicoli e utilizzare macchinari durante il trattamento con il principio attivo.

Il midazolam può causare tolleranza e dipendenza in caso di trattamento a lungo termine, così come può causare sintomi d'astinenza in caso di brusca interruzione del trattamento. Per maggiori informazioni rivolgersi al medico.

Come Funziona Meccanismo d'Azione del Midazolam Il midazolam è una benzodiazepina; più precisamente, si tratta di un derivato imidazo-benzodiazepinico. Analogamente alle altre benzodiazepine, il midazolam espleta la sua azione terapeutica andando a legarsi al recettore del GABA (l'acido gamma-amminobutirrico, uno dei più importanti neurotrasmettitori inibitori del nostro organismo), esercitando un'azione agonista la cui conseguenza consiste in un aumento della trasmissione GABAergica e nella comparsa dell'effetto terapeutico ricercato.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Midazolam e in Quali Dosi? Il midazolam per via parenterale (somministrazione endovenosa o somministrazione intramuscolo) e il midazolam in soluzione orale verrà somministrato solo da personale sanitario specializzato. Per quel che riguarda l'suo del midazolam in forma di soluzione per mucosa orale, attenersi a tutte le indicazioni fornite dal medico, sia per quel che riguarda dose, modo e tempo di somministrazione, sia per quel che riguarda la durata complessiva del trattamento. In caso di dubbi, rivolgersi al medico e consultare il foglietto illustrativo del medicinale da esso prescritto.

Gravidanza e Allattamento Il Midazolam può essere utilizzato durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? Se la paziente che deve ricevere il midazolam è in gravidanza o sospetta di esserlo, il medico deve essere informato di questa situazione. Sarà poi questa figura sanitaria a decidere come procedere. Discorso analogo per quel che riguarda le madri che allattano al seno, poiché in alcuni casi potrebbe essere necessario interrompere l'allattamento.