Microclisma: a cosa serve e come si esegue?

Il microclisma - talvolta anche chiamato "microclistere" - è un dispositivo monouso utilizzato per eseguire un clistere , generalmente in ambito casalingo.

Come già detto, il microclisma permette di eseguire un clistere. Il clistere è la procedura che consiste nell'immettere una soluzione liquida a livello del retto e/o del sigma mediante l'uso di un apposito strumento (in questo caso, il microclisma)

Di seguito, a scopo puramente illustrativo , riassumeremo comunque per punti le principali operazioni da fare per utilizzare il microclisma:

Quante volte si possono fare i Microclismi?

I microclismi sono dispositivi da utilizzare al bisogno. In linea generale, quando necessario, è possibile ricorrere all'uso di uno o due microclismi nell'arco delle 24 ore. Ad ogni modo, è importante attenersi sempre alle quantità indicate dal produttore direttamente sulla confezione o sul foglio illustrativo del prodotto .