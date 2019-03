Le pratiche qui descritte non sono accettate dalla scienza medica , non sono state sottoposte a verifiche sperimentali condotte con metodo scientifico o non le hanno superate. Tali pratiche, pertanto, potrebbero essere inefficaci o risultare, addirittura, pericolose per la salute . Le informazioni riportate hanno solo un fine illustrativo.

Il regno dei funghi - o miceti , che dir si voglia - comprende al suo interno numerosissimi generi, quindi specie. Questi, possono essere suddivisi in due grandi gruppi: i funghi superiori anche noti come macromiceti o funghi macroscopici (sono funghi di grandi dimensioni, visibili ad occhio nudo, cui appartengono anche i diversi tipi di funghi commestibili ) e i funghi inferiori , anche noti come micromiceti o funghi microscopici .

Basata sull'utilizzo di alcuni tipi di funghi per curare e prevenire disturbi, la micoterapia è sfruttata anche in altre medicine tradizionali orientali, come ad esempio, quella ayurvedica .

Nonostante ciò, si ricorda ancora una volta che la micoterapia è una pratica non accettata dalla medicina moderna che, pertanto, non garantisce né per la sua presunta efficacia né per la sua sicurezza d'uso.

Tralasciando gli svariati utilizzi della micoterapia nell'ambito delle medicine tradizionali orientali, generalmente, nel mondo occidentale essa è sfruttata perlopiù (ma non esclusivamente) per rinforzare il sistema immunitario , riequilibrare e migliorare il benessere dell'organismo .

Per comprendere meglio quanto riportato sulle etichette dei diversi integratori alimentari a base di funghi curativi disponibili in commercio, può essere utile sapere che:

Dal momento che la raccolta in natura è sconsigliata, chi si vuole approcciare alla micoterapia dovrebbe rivolgersi a coltivatori e produttori certificati che operano nel rispetto delle normative vigenti. Ad ogni modo, il modo più semplice di reperire funghi medicinali è con molta probabilità, l'acquisto di integratori alimentari che li contengono. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario rivolgersi a venditori affidabili che commercializzano prodotti approvati dall'attuale normativa e per questo rientranti nel Registro Nazionale degli Integratori Alimentari , consultabile sul

Solitamente nelle medicine tradizionali si utilizzano funghi curativi raccolti in natura, tuttavia, tale pratica è altamente sconsigliata , sia perché - se non si hanno le dovute conoscenze - si potrebbe incappare in errori di valutazione raccogliendo funghi tossici e potenzialmente letali, sia perché nei funghi presenti in natura potrebbero essere presenti contaminanti vari (ad esempio, microorganismi patogeni, inquinanti ambientali, ecc.).

I sopra citati funghi curativi e i loro derivati NON sono farmaci e il loro utilizzo simil-terapeutico non è approvato dalla medicina moderna.

Come più volte ribadito, la micoterapia sfrutta l'utilizzo di alcuni tipi di funghi macroscopici, meglio noti come funghi curativi o medicinali. Di seguito, pertanto, verranno elencati i principali (e più diffusi in Italia) tipi di macromiceti impiegati a questo scopo.

Secondo la micoterapia, è possibile trattare diversi disturbi con l'assunzione del fungo medicinale giusto. Ciascun fungo, infatti, può essere più utile di un altro in presenza di determinate condizioni. Ad ogni modo, in linea generale, fra i benefici che i funghi curativi dovrebbero apportare, ritroviamo:

Micoterapia: Funziona?

La Micoterapia è Realmente Efficace? Benché esistano diversi studi che hanno confermato le potenziali proprietà dei funghi medicinali nel campo della salute, essi non sono sufficienti a stabilire una reale efficacia nell'uomo. Inoltre, anche se alcuni estratti di funghi curativi hanno dimostrato di poter esercitare attività utili all'organismo in presenza di disturbi o malattie, l'efficacia sembra essere generalmente inferiore a quella dei trattamenti convenzionali.

A questo aspetto si aggiunge il fatto che le sostanze attive responsabili delle suddette attività sono contenute a basse concentrazioni negli integratori alimentari disponibili in commercio che ricordiamo NON essere farmaci. Da non dimenticare, poi, la componente soggettiva. Se per alcuni individui l'assunzione di integratori a base di funghi curativi si rivela utile, per altri può rivelarsi del tutto inefficace.

In qualsiasi caso, è bene specificare che nessun integratore alimentare è in grado di curare malattie di qualsivoglia tipo e che, in presenza di condizioni particolari (allergia, gravidanza, ecc.), in caso di terapie farmacologiche e/o in presenza di particolari patologie, prima di assumere qualsivoglia tipo di fungo curativo o suoi derivati - così come prima di assumere qualsiasi rimedio derivante da medicine alternative - è sempre bene chiedere il consiglio preventivo del proprio medico.

Altrettanto importante da ricordare è il fatto che, quando si soffre di disturbi o malattie, gli integratori alimentari a base di funghi curativi NON devono sostituirsi ad eventuali terapie farmacologiche/trattamenti convenzionali in corso. Eventualmente, qualora lo ritenesse utile e necessario, il medico potrebbe decidere di affiancare la micoterapia ai suddetti trattamenti e terapie di medicina moderna. Effetti Simil-Terapeutici e Studi Svolti: un po' di chiarezza A sostegno della micoterapia, in molti citano studi condotti sui funghi curativi descritti nei soprastanti paragrafi. A questo proposito, è bene fare un po' di chiarezza.