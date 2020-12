Metoprololo: A Cosa Serve? Dosaggio e Modo d'Uso

Generalità

Che cos'è il Metoprololo e caratteristiche generali

Il metoprololo è un principio attivo appartenente al gruppo dei farmaci beta-bloccanti utilizzato nel trattamento di diversi disturbi e malattie.

Shutterstock Metoprololo - Struttura Chimica

Per espletare la sua azione terapeutica, il metoprololo deve essere assunto per via orale. Difatti, lo si può trovare all'interno di diversi medicinali formulati come compresse o come compresse a rilascio prolungato. Tali medicinali, per essere venduti, necessitano di ricetta medica ripetibile (RR); tuttavia, essendo classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN), interamente o parzialmente, a seconda dei casi (può essere necessario corrispondere un ticket).

Il metoprololo è disponibile anche in un medicinale per uso parenterale (Seloken® soluzione iniettabile per uso endovenoso), il cui impiego è tuttavia riservato al solo ambito ospedaliero e, pertanto, non verrà preso in considerazione in questo articolo.

Esempi di Medicinali contenenti Metoprololo