Metodo Sintotermico: cos'è? Come funziona? È affidabile?

La finalità del metodo sintotermico è quella di programmare una gravidanza (dunque consumare rapporti sessuali durante i giorni potenzialmente fertili) o evitarla (astenendosi dai rapporti non protetti nel medesimo periodo).

Il metodo sintotermico - come del resto tutte le altre strategie contraccettive naturali - può essere utilizzato sia per prevenire una gravidanza, che per programmarla. Difatti, quando un uomo e una donna desiderano figli, il metodo sintotermico identifica i giorni più fecondi per la donna, ovvero il periodo in cui essa è più predisposta al concepimento .

Come funziona

In cosa consiste il Metodo Sintotermico?

Mediante la valutazione congiunta del muco cervicale (metodo Billings) e delle variazioni di temperatura corporea durante il ciclo mestruale, il metodo sintotermico permette di riconoscere i giorni potenzialmente fecondi della donna. Secondo questa filosofia contraccettiva, la coppia che non desidera una gravidanza dovrebbe astenersi dai rapporti non protetti 3 giorni prima e 3 giorni dopo il picco massimo della temperatura basale. Durante questo periodo, il muco cervicale si mostra particolarmente filamentoso e fluido, e la donna percepisce una sensazione di "bagnato".

Oltre a questi fattori, il metodo sintotermico tiene in considerazione del calcolo teorico dei giorni potenzialmente fecondi per la donna (metodo Ogino-Knaus) e prevede l'attenta valutazione dei sintomi indicativi di ovulazione e sindrome premestruale.

Per ottenere il massimo dell'efficacia contraccettiva, la donna che segue il metodo sintotermico dovrebbe registrare QUOTIDIANAMENTE le variazioni termiche, i cambiamenti del muco cervicale e tutti gli altri sintomi che si manifestano durante il ciclo mestruale. Per questa ragione, sono state progettate apposite schede di registrazione, il cui scopo è appunto annotare tutti questi aspetti per rilevare con certezza (quasi) assoluta i giorni fecondi della donna.

Interpretazione dei segnali

Vediamo, in tabella, alcune indicazioni che aiutano la donna ad interpretare i differenti segni inviati dall'organismo.

Periodo Segnale Interpretazione del segnale secondo il metodo sintotermico Immediatamente dopo la mestruazione Temperatura corporea bassa, ma in costante aumento + assenza di muco cervicale (vagina "asciutta") + assenza di tensione mammaria La donna non è fertile Dopo alcuni giorni dalla mestruazione Stabilizzazione della temperatura corporea + comparsa di muco (pastoso e NON fluido) La donna non è ancora fertile (scarsissime probabilità di concepimento) Dopo 7-10 gg dalla mestruazione Produzione di muco cervicale filante ed acquoso + inizio di una dilatazione del collo dell'utero Gli estrogeni aumentano rapidamente, mentre il progesterone aumenta più lentamente →La donna inizia ad essere potenzialmente fertile Ovulazione (dopo circa 14 gg dalla mestruazione) Drastico calo della temperatura basale* seguito da un evidente ed improvviso rialzo di 0,5-0,9°C (curva bifasica termica) + Perdita di muco dalla consistenza paragonabile alla chiara d'uovo crudo + cervice uterina "soffice" con orifizio dilatato Rapida diminuzione degli estrogeni (dopo il picco max. della temperatura) ed aumento del progesterone → altissime probabilità di concepimento Periodo post-ovulazione (3-4 gg dopo il termine dell'ovulazione) Mantenimento di valori elevati della temperatura basale per 12-14 gg (fino all'arrivo della mestruazione successiva)+ Assenza di muco cervicale + (possibile) gonfiore addominale, turgore mammario e alterazione dell'umore La donna non è più fertile

(*) la temperatura basale della donna è misurabile al meglio il mattino appena sveglie, mediante uno speciale termometro da inserire in vagina. L'aumento di temperatura che caratterizza il periodo immediatamente successivo all'ovulazione non supera, generalmente, il grado Celsius. La temperatura basale della donna tende a presentare livelli più bassi immediatamente dopo la mestruazione, per poi aumentare di 0,5-0,9°C nelle ore successive all'ovulazione. Dopodiché, nella fase successiva del ciclo, detta luteale, la temperatura si mantiene a livelli elevati, pur subendo una lieve e pressoché costante riduzione.

Mediante l'attenta interpretazione combinata di tutti questi segni e sintomi, la donna può comprendere in quali giorni è più a rischio di gravidanza.