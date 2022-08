Metodo Billings: cos'è? Come cambia il muco cervicale?

Cos’è

Metodo Billings o metodo del muco cervicale: cos'è?

Il metodo Billings (o metodo del muco cervicale) è una pratica contraccettiva naturale basata sull'osservazione - e sulla conseguente valutazione dell'aspetto - del muco cervicale. In altre parole, il metodo Billings permette di riconoscere il periodo ovulatorio della donna mediante la "semplice" analisi soggettiva del muco cervicale.

Teoricamente, la donna è in piena fase ovulatoria (corrispondente al periodo di massima fertilità) quando il muco cervicale secreto appare particolarmente abbondante, fluido e filamentoso, talvolta provocando una sensazione di "umido o bagnato".

Più che di pratica contraccettiva propriamente detta, il metodo Billings - o metodo dell'ovulazione Billings - va considerato uno strumento di controllo delle nascite e regolazione naturale della fertilità. Il metodo Billings può essere utilizzato, infatti, sia per evitare una gravidanza, sia per pianificarla. Ad esempio, l'uomo e la donna che non desiderano figli dovrebbero astenersi dai rapporti sessuali non protetti proprio nei giorni in cui il muco cervicale presenta le caratteristiche appena descritte. Viceversa, potendo identificare il periodo in cui il corpo della donna risulta più predisposto al concepimento, la coppia può avvalersi del metodo Billings per programmare una gravidanza.

In prima battuta, questa strategia (anti)concezionale sembra infallibile. In realtà, l'efficacia del metodo Billings nell'evitare una gravidanza indesiderata non si avvicina minimamente a quella dei contraccettivi barriera (es. preservativo femminile/maschile, diaframma ecc.), né tantomeno a quella degli anticoncezionali ormonali (es. pillola estro-progestinica, anello contraccettivo, cerotto anticoncezionale ecc.).

Il metodo Billings è considerato poco affidabile perché non tiene conto di possibili ed eventuali fattori secondari che possono alterare il muco cervicale (es. infezioni vaginali, somministrazione di alcuni farmaci, utilizzo di ovuli vaginali, stress ecc.).