Metodo Billings: vantaggi e svantaggi

Metodo Billings: premessa Il metodo Billings (o metodo del muco cervicale) è uno strumento naturale per la pianificazione della fertilità femminile. Osservando le caratteristiche del muco cervicale, il metodo Billings permette alla donna di comprendere quali sono i suoi giorni fertili, ovvero il periodo più fecondo e più adatto per concepire. Quando utilizzato a fini contraccettivi, il metodo Billings permette invece di conoscere in quali giorni astenersi da rapporti sessuali non protetti (per evitare una gravidanza).

Il metodo Billings è dunque uno strumento di controllo delle nascite perché la coppia può decidere di utilizzarlo non solo per evitare una gravidanza indesiderata, ma anche e soprattutto per programmarla. Prima parte: Metodo Billings: cos'è? Come cambia il muco cervicale? »

Cosa fare se... Come utilizzare il metodo Billings Quando una coppia desidera un figlio: il metodo Billings permette alla donna di identificare i giorni di massima fertilità; pertanto, la coppia che desidera una gravidanza dovrebbe consumare rapporti completi nei giorni in cui il muco cervicale appare fluido e filamentoso. Se una coppia non desidera una gravidanza: il metodo Billings può essere interpretato per evitare una gravidanza; in pratica, la donna dovrebbe astenersi da rapporti sessuali non protetti quando il muco cervicale è fluente ed appiccicoso. In alternativa, durante questi giorni "ad alto rischio", è possibile avvalersi di metodi contraccettivi differenti e più affidabili (es. preservativo).

Vantaggi Quali sono i vantaggi del metodo Billings? Il metodo Billings costituisce un discreto aiuto anticoncezione (o pro-concezionale) durante tutto il periodo fertile della donna: allattamento, premenopausa, periodo post parto, dopo un aborto, nel periodo di sospensione della pillola estro progestinica o della spirale IUD ecc.

Il metodo Billings - che richiede un'ottima conoscenza e padronanza del proprio corpo - aiuta la donna a comprendere al meglio ogni segnale che l'organismo le invia. Un'alterazione del muco cervicale, per esempio, può essere interpretata dalla donna come spia accesa di un disturbo intimo allo stadio iniziale, permettendo così alla stessa un intervento terapeutico immediato.

Il metodo Billings, essendo completamente naturale, è privo di controindicazioni e non presenta i tipici effetti indesiderati di alcuni contraccettivi ormonali (alterazioni del ciclo mestruale e dell'umore, aumento di peso, stato di salute generale...); purtroppo, però, il grado di protezione da gravidanze indesiderate non è altrettanto elevato.

Svantaggi Limiti e svantaggi del metodo Billings Il metodo anticoncezionale Billings non è infallibile perché numerosissimi fattori possono interferire con analisi e valutazione del muco cervicale. Tra questi, ricordiamo: Infezioni vaginali

Lavande vaginali interne

Somministrazione di alcuni farmaci

Presenza dello sperma

Utilizzo di ovuli vaginali

Utilizzo di spermicidi

Utilizzo di lubrificanti

Alterazioni mestruali

Stress In presenza di uno o più di questi fattori, la donna può confondere i giorni meno fertili con quelli più fecondi. In simili circostanze, il metodo Billings può fallire perché la donna non interpreta correttamente le caratteristiche del muco cervicale. Altro svantaggio non trascurabile è che il metodo Billings NON è indicato per i rapporti occasionali, dato che non protegge in alcun modo da malattie sessualmente trasmesse .

La stessa pratica contraccettiva Billings non è indicata per le giovani donne che hanno appena aperto le porte alla sessualità. In questo caso, il metodo Billings è sconsigliato perché le giovanissime non conoscono ancora perfettamente il proprio corpo.

Ricordiamo infine che, per sfruttare il massimo dell'efficacia contraccettiva del metodo Billings, la coppia dovrebbe astenersi dai rapporti non protetti per 14-17 giorni ad ogni ciclo.