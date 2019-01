In funzione del medicinale utilizzato, inoltre, l'uso della metoclopramide potrebbe essere controindicato in bambini con età inferiore ad 1 anno, oppure in bambini e adolescenti con età inferiore ai 16 anni.

Nota Bene

Anche in questo caso, le controindicazioni potrebbero variare in funzione del dosaggio di principio attivo contenuto nel medicinale che si deve utilizzare, in funzione della presenza di altri principi attivi in associazione e in funzione della via di somministrazione attraverso la quale il farmaco deve essere assunto.

Pertanto, per informazioni più approfondite in merito alle controindicazioni, ma anche in merito a indicazioni, avvertenze e precauzioni, interazioni, effetti collaterali, uso in gravidanza e durante l'allattamento dei diversi medicinali a base di metoclopramide, si ribadisce nuovamente l'importanza di consultare il proprio medico e di leggere con attenzione il foglietto illustrativo della specialità medicinale che si deve utilizzare.