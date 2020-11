Metilprednisolone: Cos'è, A Cosa Serve, Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è il Metilprednisolone e Caratteristiche generali Il metilprednisolone è un principio attivo appartenente al gruppo dei corticosteroidi, potenti farmaci antinfiammatori. Shutterstock Metilprednisolone - Struttura Chimica Lo si può trovare in diversi medicinali - sia da solo che in associazione ad altri principi attivi - per il trattamento di diversi disturbi e adatti a differenti vie di somministrazione (topica, orale, parenterale). Tutti i medicinali a base di metilprednisolone, per poter essere venduti, necessitano di presentazione di idonea ricetta medica; alcuni di essi sono classificati come farmaci di fascia A, pertanto, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN); altri, invece, sono classificati come farmaci di fascia C, pertanto, il loro costo è a totale carico del cittadino. Inoltre, ricordiamo che vi sono medicinali per uso parenterale contenti metilprednisolone il cui impiego è riservato esclusivamente all'ambito ospedaliero. Tali medicinali non verranno presi in considerazione in questo articolo. Lo sapevi che… Il metilprednisolone viene impiegato anche negli animali domestici (cane, gatto) per il trattamento di stati infiammatori di vario tipo e altre patologie. Naturalmente, per questo tipo di utilizzo, esistono specifici farmaci veterinari (Depomedrol Vet®, Medrol Vet®, Solu-Medrol Vet®) che necessitano di apposita ricetta medica per poter essere dispensati. Esempi di Medicinali contenenti Metilprednisolone Advantan®

Depomedrol®

Lidodepomedrol® (in associazione a lidocaina)

Lisamethyle®

Medrol®

Metilprednisolone Hikma (uso ospedaliero)

Solu-Medrol®

Urbason®

Urbason Solubile® Nota: in questo articolo si prenderanno in considerazione le caratteristiche del solo metilprednisolone e non del metilprednisolone associato ad altri principi attivi.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere il Metilprednisolone Prima di iniziare ad assumere il metilprednisolone in qualsiasi sua forma, è indispensabile informare il medico della propria condizione di salute e metterlo a conoscenza - nel caso non lo fosse già - della presenza di qualsiasi disturbo, patologia, alterazione o condizione particolare di cui si soffre o in cui ci si trova. Allo stesso modo, il medico deve essere informato della comparsa di qualsiasi disturbo, condizione o malattia durante il trattamento con il farmaco. Poiché le avvertenze e le precauzioni per l'uso variano in funzione del tipo di medicinale che si deve utilizzare, della sua forma farmaceutica (quindi della via di somministrazione), della concentrazione di metilprednisolone contenuta e dell'eventuale presenza di altri principi attivi, per informazioni più precise e dettagliate, si rimanda ancora una volta all' attenta lettura del foglietto illustrativo del medicinale che si deve impiegare. Nota Bene Per chi svolge attività sportiva, l'uso del metilprednisolone senza necessità terapeutica costituisce doping e può determinare comunque positività ai test antidoping.

e può determinare comunque positività ai test antidoping. Il metilprednisolone somministrato per via orale o parenterale può causare effetti indesiderati in grado di alterare le capacità di guidare veicoli e utilizzare macchinari (ad esempio, disturbi della vista, vertigini, emicrania, ecc.); pertanto, si raccomanda di usare cautela e di evitare le suddette attività qualora simili effetti dovessero manifestarsi.

Come Agisce Come Funziona il Metilprednisolone e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il metilprednisolone è un potente antinfiammatorio che - analogamente ad altri farmaci corticosteroidi - sembra esercitare tale azione mediante l'inibizione del rilascio di acido arachidonico, il precursore di importanti mediatori dell'infiammazione.

Posologia e Dosaggio Tipo di Medicinale da utilizzare e in quale Dose Il tipo di medicinale a base di metilprednisolone da utilizzare così come il dosaggio e la durata del trattamento dovranno essere stabilite dal medico per ciascun paziente, su base strettamente individuale, in funzione del tipo di disturbo che si deve trattare, della sua gravità, della via di somministrazione impiegata e della concentrazione di metilprednisolone contenuta. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al proprio medico e leggere con attenzione il foglietto illustrativo del medicinale da esso prescritto che si deve impiegare. Interruzione del Trattamento con Metilprednisolone Il trattamento con metilprednisolone per via orale o parenterale non deve essere interrotto bruscamente, bensì in maniera graduale. Il medico fornirà tutte le indicazioni necessarie su come interrompere la terapia. L'interruzione brusca dell'assunzione di metilprednisolone, infatti, può causare sintomi da sospensione quali: anoressia, nausea, vomito, sonnolenza, mal di testa, febbre, dolore muscolare e articolare, desquamazione della pelle, diminuzione di peso, abbassamento della pressione sanguigna e disturbi mentali.

Gravidanza e Allattamento Il Metilprednisolone può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? Quando possibile, l'uso di metilprednisolone durante la gravidanza e l'allattamento deve essere evitato, a meno che il medico non lo ritenga assolutamente necessario. Sarà, pertanto, questa figura sanitaria a valutare i casi in cui il principio attivo può essere o meno utilizzato. Naturalmente, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono informare il medico della loro condizione.