In quanto antidiabetico orale, naturalmente, per esercitare la sua attività, la metformina deve essere assunta per bocca. In commercio esistono numerosi medicinali a base di metformina: in alcuni di questi essa è presente come unico principio attivo, mentre in altri si trova in associazione ad altri antidiabetici orali (come glitazoni, sulfoniluree, inibitori della dipeptidil-peptidasi 4, inibitori del trasportatore sodio-glucosio di tipo 2). Inoltre, la metformina può essere utilizzata anche in associazione a insulina.

I medicinali a base di sola metformina, sono vendibili al pubblico dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR), ma essendo classificati come farmaci di fascia A, possono essere dispensati a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Alcuni dei medicinali a base di metformina in associazione ad altri antidiabetici, invece, richiedono presentazione di ricetta medica ripetibile limitativa o RRL (farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti).