Metformina: a cosa serve, effetti collaterali, controindicazioni

La metformina è un antidiabetico orale utilizzato nel trattamento del diabete mellito di tipo 2. Più precisamente, appartiene alla classe delle biguanidi, di cui fra l'altro, è l'unico esponente disponibile in Italia.

In quanto antidiabetico orale, naturalmente, per esercitare la sua attività, la metformina deve essere assunta per bocca. In commercio esistono numerosi medicinali a base di metformina: in alcuni di questi essa è presente come unico principio attivo, mentre in altri si trova in associazione ad altri antidiabetici orali (come glitazoni, sulfoniluree, inibitori della dipeptidil-peptidasi 4, inibitori del trasportatore sodio-glucosio di tipo 2). Inoltre, la metformina può essere utilizzata anche in associazione a insulina.

I medicinali a base di sola metformina, sono vendibili al pubblico dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR), ma essendo classificati come farmaci di fascia A, possono essere dispensati a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Alcuni dei medicinali a base di metformina in associazione ad altri antidiabetici, invece, richiedono presentazione di ricetta medica ripetibile limitativa o RRL (farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti).

Esempi di Medicinali che contengono Metformina

Competact® (in associazione a pioglitazone)

Efficib® (in associazione a sitagliptin)

Eucreas® (in associazione a vidagliptin)

Glibomet® (in associazione a glibenclamide)

Glucophage®

Glucophage Unidie® (formulazione a rilascio prolungato)

Glubrava® (in associazione a pioglitazone)

Janumet® (in associazione a sitagliptin)

Jentadueto® (in associazione a linagliptin)

Komboglyze® (in associazione a saxagliptin)

Metfonorm®

Metforal®

Metforalmille®

Metformina Mylan®

Slowmet®

Synjardi® (in associazione ad empagliflozin)

Vokanamet® (in associazione a canagliflozin)

Xigduo® (in associazione a dapagliflozin)

Zuglimet®

Nota: in questo articolo si prenderanno in considerazione indicazioni, avvertenze, interazioni, effetti indesiderati, uso in gravidanza e durante l'allattamento e controindicazioni della sola metformina e non della metformina in associazione ad altri antidiabetici.