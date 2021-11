Metabolismo e febbre: rallenta quando si è ammalati?

Introduzione Il metabolismo coinvolge tutti i processi chimici e biologici necessari per la conversione del cibo in energia e l'utilizzo di essa da parte dell'organismo. Ciò significa che il metabolismo include la digestione, l'escrezione, la circolazione sanguigna, la regolazione della temperatura, la respirazione, la produzione ormonale, la funzione muscolare, la riparazione e la crescita cellulare. Quando ci si ammale, e sale la febbre, ad esempio, il metabolismo non rallenta; in realtà accelera per contrastare la malattia, e gli agenti patogeni e i virus.

Cos'è il metabolismo? Il metabolismo corrisponde, in genere, al dispendio di energia dell'organismo per tutte le sue funzioni vitali. Le cellule, i tessuti, gli organi (fegato, muscolo, cervello, cuore ecc.) svolgono le proprie attività attraverso l'energia incamerata con l'alimentazione. Il metabolismo comprende principalmente quattro componenti: Metabolismo Basale;

Azione Termogenetica degli alimenti;

Termogenesi Adattiva

Dispendio energetico La velocità con cui il nostro corpo brucia calorie dipende da molteplici fattori, tra i quali, ad esempio: la genetica, alcune persone ereditano un metabolismo più veloce rispetto ad altre;

alcune persone ereditano un metabolismo più veloce rispetto ad altre; il sesso: gli uomini tendono a bruciare più calorie rispetto alle donne;

gli uomini tendono a bruciare più calorie rispetto alle donne; l'invecchiamento: il metabolismo rallenta costantemente dopo i 40 anni;

il metabolismo rallenta costantemente le temperature fredde , il metabolismo rallenta fisiologicamente in inverno.

Metabolismo e Febbre La temperatura corporea varia a seconda dell'ora del giorno e dell'attività. Il corpo regola la temperatura aumentando o diminuendo la produzione di sudore. In caso di febbre, a causa dell'invasione di un virus o di un batterio, le cellule del sistema immunitario producono anticorpi per combattere l'agente patogeno. Questa maggiore attività nel corpo provoca un aumento della temperatura corporea, causando la febbre, cioè un aumento della temperatura oltre i 37,2-37,5°C. Quest'alterazione si verifica quando avviene uno spostamento a valori patologici del sistema di regolazione dell'ipotalamo, per azione di mediatori chimici endogeni: le citochine pirogene. La febbre si manifesta quindi come un meccanismo di difesa naturale: l'invasione di una sostanza estranea provoca un aumento del metabolismo e un innalzamento della temperatura corporea per creare un ambiente inospitale per l'invasore estraneo. Batteri e virus prosperano, crescono e si moltiplicano a temperature corporee normali, ma non sono in grado di sopravvivere a temperature più elevate. Temperatura corporea ottimale Normalmente, in un individuo sano la temperatura corporea è compresa tra i 36,4 ed i 37,2 gradi centigradi (°C). Tuttavia, durante la giornata l'ambiente termico interno subisce delle variazioni legate all'attività ciclica del metabolismo e di alcune sostanze biologiche secrete con ritmo circadiano.

Metabolismo del glucosio I carboidrati sono costituiti da molecole di zucchero legate insieme. Il corpo scompone i carboidrati in singole molecole di zucchero e li converte in glucosio, noto anche come zucchero nel sangue. Il glucosio è la principale fonte di energia per le cellule. Dopo aver mangiato, il livello di glucosio nel sangue aumenta, processo che stimola il pancreas a secernere insulina. L'insulina si lega a speciali recettori nelle cellule, che consentono di assorbire e utilizzare il glucosio. In condizioni di stress, come in caso di febbre, o malessere, il corpo incrementa la produzione di glucosio, che contribuisce ad accelerare il metabolismo.