I Messaggi vocali su Whatsapp aumentano l'ansia?

Non sempre, però, è bene inviare messaggi vocali, e soprattutto non è sempre si è nel posto e nel momento idoneo per ascoltarli. Questa interruzione di comunicazione, e l'urgenza che si innesca, può causare stati d'ansia nell'interlocutore.

Basti pensare che inviamo 200 milioni di messaggi vocali al giorno. Esiste, tuttavia, un insieme di regole comportamentali che andrebbe rispettato, una sorta di galateo per mettere in chiaro quali sono le buone maniere in materia di audio Whatsapp. E c'è pure una nuova forma, fresca di lancio da parte di Meta: il videomessaggio vocale. Un video istantaneo della durata di 60 secondi.

Vocali Whatsapp: quando non ascoltarli

Al lavoro

A scuola

Durante le riunioni e call

In cassa al supermercato

Mentre si parla con altre persone

Sui mezzi pubblici come treni o bus

Ricevere, e sentirsi in "obbligo" di ascoltare messaggi vocali può creare imbarazzo, disagio e persino stati d'ansia. Le comunicazioni vocali su Whatsapp non andrebbero ascoltate, secondo le regole del galateo di Whatsapp pubblicate da un'esperta, Lizzie Post, sul Washington Post, quando ci si trova sul lavoro, durante un incontro importante o una riunione, sui mezzi di trasporto come bus o treni, e in generale in tutte quelle occasioni in cui non è corretto e rispettoso appoggiare un'orecchio al cellulare ed estraniarsi per qualche minuto.

Il destinatario, alla ricezione della sola notifica, potrebbe avvertire senso di insofferenza e veri e propri ansiogeni, sia per il dover ascoltare il messaggio, ma anche per il contenuto stesso.