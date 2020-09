Generalità Il mesoglicano è un principio attivo appartenente al gruppo degli antitrombotici. Più precisamente, non si tratta di una singola molecola, bensì di un insieme di glicosamminoglicani (GAG) quali: eparan solfato, dermatan solfato, condroitin solfato, eparina slow. Shutterstock I medicinali contenenti mesoglicano, per espletare la loro azione, possono essere somministrati per via orale (capsule rigide) o per via parenterale (soluzione iniettabile per uso intramuscolare). Al momento (Settembre 2020), in Italia, il mesoglicano è disponibile - in differenti dosaggi e in diverse forme farmaceutiche - in un'unica specialità medicinale avente nome commerciale Prisma®. Per poter essere dispensati, tali medicinali necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR) ed essendo classificati come farmaci di fascia C, il loro costo è a totale carico del cittadino.

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Mesoglicano: per cosa si usa? L'utilizzo del mesoglicano, sia per via orale che per via intramuscolare, è indicato per il trattamento delle ulcere venose croniche che si presentano in associazione ad una patologia venosa.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere il Mesoglicano per via orale o parenterale Prima di iniziare un trattamento a base di mesoglicano è opportuno informare il medico della propria condizione di salute e se si hanno malattie o disturbi di qualsivoglia tipo. Durante il trattamento con il principio attivo, invece, il medico va subito allertato e l'assunzione sospesa qualora compaiano eruzioni cutanee o altri tipi di reazioni allergiche anche gravi. Nota bene La sicurezza d'uso del mesoglicano non è stata studiata nei bambini e negli adolescenti con meno di 18 anni di età.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra il Mesoglicano e Altri Farmaci Prima di iniziare la terapia con il mesoglicano, è molto importante informare il medico se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti. Questo perché l'azione di tali farmaci potrebbe essere potenziata dal mesoglicano comportando potenziali rischi. Difatti, l'uso del mesoglicano con altri medicinali capaci di agire sulla coagulazione del sangue deve essere fatto con molta cautela e sotto la stretta sorveglianza medica. Ad ogni modo, prima di iniziare la terapia a base di mesoglicano, è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti o si intende assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, compresi i medicinali senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, ecc.

Come Agisce Come Funziona il Mesoglicano e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Come accennato, il mesoglicano non è una singola molecola, ma un insieme di glicosamminoglicani presenti in concentrazioni differenti. Partendo da quello presente in maggior quantità fino ad arrivare a quello presente in minori quantità, ritroviamo: l'eparans olfato, il dermatan solfato, il condroitin solfato, l'eparina slow. L'attività farmacologica esercitata nei confronti delle ulcere venose croniche è riconducibile principalmente alla presenza di eparan solfato e dermatan solfato, due costituenti fisiologici della parete vasale. L'azione terapeutica si espleta a livello endoteliale e sottoendoteliale con: Effetto antitrombotico (attivazione dell'antitrombina III e del cofattore eparinico II);

(attivazione dell'antitrombina III e del cofattore eparinico II); Effetto anti-aterogeno (inibizione dell'adesione piastrinica e della proliferazione delle fibrocellule muscolari lisce della tonaca media, stimolazione della lipoproteinlipasi);

(inibizione dell'adesione piastrinica e della proliferazione delle fibrocellule muscolari lisce della tonaca media, stimolazione della lipoproteinlipasi); Effetto pro-fibrinolitico (stimolazione dell'attivatore tissutale del plasminogeno). Inoltre, il mesoglicano è capace di ripristinare le fisiologiche proprietà di barriera selettiva espletate dagli endoteli capillari, svolgendo in questo modo un'attività di tipo antiedemigeno.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Mesoglicano assumere Come accennato, il mesoglicano è disponibile all'interno di medicinali per uso orale (capsule contenenti 24 mg o 50 mg di principio attivo) e medicinali da somministrarsi per via intramuscolare. Il tipo di forma farmaceutica da impiegarsi e la posologia devono essere stabilite dal medico su base individuale per ciascun paziente. Ad ogni modo, di seguito verranno riportate alcune indicazioni sulle dosi abitualmente impiegate in terapia. Capsule contenenti 24 mg di mesoglicano : la dose raccomandata è di una capsula da assumersi due volte al giorno.

: la dose raccomandata è di una capsula da assumersi due volte al giorno. Capsule contenenti 50 mg di principio attivo : la dose solitamente impiegata è di una capsula da assumersi una o due volte al dì.

: la dose solitamente impiegata è di una capsula da assumersi una o due volte al dì. Fiale per uso intramuscolare 30 mg/ml : la dose generalmente usata è di una o due fiale al giorno, da somministrarsi, naturalmente, per via intramuscolare. In qualsiasi momento, se lo ritiene necessario, il medico può variare la dose di farmaco somministrata. È molto importante attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite da questa figura sanitaria.

Gravidanza e Allattamento Il Mesoglicano può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? Poiché la sicurezza d'uso del mesoglicano nelle donne in gravidanza non è stata stabilita, se ne sconsiglia l'impiego in questa categoria di pazienti. Lo stesso dicasi per l'allattamento: non è noto se il principio attivo in questione venga o meno escreto nel latte materno; pertanto, il suo impiego è sconsigliato anche nelle madri che allattano al seno. Qualora si rendesse necessaria una terapia a base di mesoglicano, perciò, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno devono necessariamente informare il medico della loro condizione.