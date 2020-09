Mesalazina: A Cosa Serve, Come si Usa e Controindicazioni

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche della Mesalazina: quando e perché si usa? La mesalazina per via orale è indicata per il trattamento della colite ulcerosa, del morbo di Crohn e della malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile (IBDU). La mesalazina per via rettale, invece, trova impiego nel trattamento della colite ulcerosa localizzata a livello rettale o a livello retto-sigmoideo. Il principio attivo può essere utilizzato sia nella fase acuta delle suddette malattie che nella prevenzione delle recidive. In alcuni casi, nella fase attiva, potrebbe essere necessario associare la mesalazina con corticosteroidi. Sarà il medico a fornire tutte le indicazioni necessarie in merito. La mesalazina può essere usata sia negli adulti che nei bambini a partire dai 2 o dai 6 anni di età, a seconda del medicinale.

Avvertenze e Precauzioni Cosa bisogna sapere prima di assumere la Mesalazina Prima di iniziare il trattamento con la mesalazina, il paziente dovrà essere sottoposto alle opportune indagini cliniche per determinare quale patologia lo affligge e la sua gravità, quindi per definire la diagnosi e le indicazioni terapeutiche. Prima di iniziare il trattamento, il medico deve essere informato se: Si ha una ridotta funzionalità epatica e/o renale;

Si hanno patologie a carico del miocardio e del pericardio;

Si soffre di disturbi ai polmoni;

Si stanno assumendo: Farmaci diuretici; Ipoglicemizzanti orali; Farmaci anticoagulanti; Corticosteroidi.

Durante il trattamento con la mesalazina, invece, il medico va informato e il trattamento interrotto: Nel caso in cui compaiano emorragie, ematomi, porpora (macchie rosse sulla pelle che non scoloriscono con la pressione del dito), anemia, laringite, febbre;

Nel caso di sospetta sindrome da intolleranza acuta che si può manifestare con sintomi quali: crampi, dolore addominale acuto, diarrea con sangue, febbre, cefalea ed eritema. Ricordiamo, inoltre, che l'impiego prolungato di formulazioni per uso topico rettale contenenti mesalazina può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione . NOTA BENE La somministrazione di mesalazina in bambini con meno di 2 anni di età NON è indicata .

. L'uso delle compresse o delle capsule a base di mesalazina non è raccomandato nei bambini con meno di 6 anni di età.

Come Agisce Come Funziona la Mesalazina e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Come accennato, la mesalazina - o acido 5-aminosalicilico, che dir si voglia - è un principio attivo capace di esercitare un effetto antinfiammatorio topico sui tratti della mucosa intestinale con cui viene in contatto e interessati dalle lesioni delle patologie infiammatorie per le quali è indicato l'uso del principio attivo (colite ulcerosa, anche a localizzazione rettale o retto-sigmoide; morbo di Crohn; malattia infiammatoria cronica intestinale non classificabile). Più nel dettaglio, l'effetto antinfiammatorio si espleta in quanto la mesalazina è in grado di inibire in maniera molto efficace la sintesi di derivati del metabolismo dell'acido arachidonico - come prostaglandina E2 , trombossani e leucotrieni - coinvolti nei processi infiammatori e i cui livelli risultano decisamente elevati nei campioni prelevati dalla mucosa rettale di pazienti affetti da colite ulcerosa in fase di riacutizzazione.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra la Mesalazina e in Quali Dosi? La mesalazina può essere somministrata per via orale (tramite l'assunzione di compresse o capsule, gastroresistenti o meno e/o a rilascio modificato) e per via rettale (usando gel, schiume o sospensioni rettali, granulato per sospensione rettale o supposte). Sarà il medico a stabilire, caso per caso, quale formulazione farmaceutica e quale concentrazione di principio attivo utilizzare in funzione del tipo di disturbo da trattare, della sua gravità e dell'età del paziente. Pertanto, si raccomanda di seguire tutte le indicazioni da esso fornite in merito non solo alla posologia (dose e tempo di somministrazione), ma anche in merito al corretto modo d'uso del medicinale. Allo stesso modo, è importante seguire le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del prodotto che si deve assumere. Per qualsiasi dubbio, rivolgersi al medico.

Gravidanza e Allattamento La Mesalazina può essere utilizzata durante la Gestazione e nelle Madri che Allattano al Seno? L'uso della mesalazina in qualsiasi sua forma (formulazioni orali e rettali) è controindicato durante le ultime settimane di gravidanza. Nelle settimane precedenti, i medicinali contenenti il principio attivo potrebbero essere utilizzati ma solo se il medico lo ritiene assolutamente necessario e comunque sotto il suo stretto controllo . La mesalazina viene escreta nel latte materno; pertanto, la maggior parte dei medicinali contenenti mesalazina è controindicata nelle madri che allattano al seno (alcuni medicinali per uso rettale potrebbero non essere espressamente controindicati per l'uso durante l'allattamento; tuttavia, il loro impiego dovrebbe avvenire solo nei casi in cui il medico lo reputi effettivamente necessario e solo sotto la sua stretta sorveglianza ).